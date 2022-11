Haubner: Budget setzt richtige Schwerpunkte für starken rot-weiß-roten Wirtschaftsstandort

Unternehmen sind Motor für Arbeit und Wohlstand

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das zum Beschluss stehende Budget setzt wichtige und in die Zukunft gerichtete Schwerpunkte für einen starken rot-weiß-roten Wirtschaftsstandort“, hält ÖVP-Wirtschaftssprecher Abg. Peter Haubner anlässlich der Budgetberatungen im Nationalrat fest. So würden die Bundesregierung und Finanzminister Magnus Brunner zusätzlich 220 Millionen Euro für die digitale und ökologische Transformation in Schlüsselindustrien bereitstellen. Außerdem stehen 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 281 Millionen Euro für die angewandte Forschung zur Verfügung, was „einer Steigerung von 65 Prozent entspricht“, so Haubner.



Während Vertreter der Sozialdemokratie „nichts anderes tun, als Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auseinanderzudividieren, arbeiten wir als Volkspartei für die besten Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Arbeit“, betont der ÖVP-Mandatar. Das zeige sich auch in den in Österreich für den Standort bereits umgesetzten Maßnahmen: „Der Energiekostenzuschuss ist bei uns, im Unterschied zu Deutschland etwa, bereits umgesetzt und abrufbar.“ Des Weiteren weise Österreich ein Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent auf, „und das ist ein Verdienst der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer, auch wenn das nicht ins Bild mancher politischen Mitbewerber passt“, sagt der ÖVP-Wirtschaftssprecher.

Haubner abschließend: „Das vorliegende Budget ist ein Budget, das die Menschen entlastet, in den Standort investiert, Arbeitsplätze sichert und den Staatshaushalt mit Disziplin im Blick behält. Dieses Budget verdient breite Unterstützung – und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowie die Unternehmen unseren Dank. Denn ohne ihre harte Arbeit und Steuerleistung wäre ein solches Budget nicht möglich.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at