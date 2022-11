BDT Capital Partners erwirbt Minderheitsbeteiligung an Exyte

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -

Die Partnerschaft wird die langfristige Strategie von Exyte als weltweit führendes Unternehmen in Planung, Entwicklung und Bau von Hightech-Anlagen stärken

Exyte betreut technisch anspruchsvolle Kunden in Wachstumsindustrien wie der Halbleiter-, Batterie-, Biotech- und Pharmabranche sowie im Bereich Datenzentren

Exyte erzielt Fortschritte auf seinem Wachstumskurs „Pathway to Ten" mit einem geplanten Jahresumsatz von zehn Milliarden Euro im Jahr 2027

Exyte, ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, gibt bekannt, dass mit BDT Capital Partners, LLC („BDT") verbundene Fonds eine Vereinbarung zum Erwerb einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an Exyte getroffen haben. BDT ist eine Handelsbank, die über ihre verbundenen Fonds familien- und gründergeführten Unternehmen Beratung und langfristiges Kapital zur Verfügung stellt, damit diese ihre strategischen und finanziellen Ziele verfolgen können. BDT wird Minderheitseigner von Exyte neben Georg Stumpf, dem derzeit einzigen Eigentümer von Exyte, der weiterhin die Mehrheitsanteile hält.

Don McLellan, Partner bei BDT, sagt: „Exyte ist ein führendes Unternehmen bei Planung, Entwicklung und Bau der weltweit anspruchsvollsten Produktionsumgebungen. Das Unternehmen spielt eine unverzichtbare Rolle dabei, Kunden aus der Halbleiter-, Biopharma-, Life-Sciences- und Cloud-Computing-Branche bei der Errichtung erstklassiger Fertigungsanlagen und -gebäude zu unterstützen, in denen technologische Durchbrüche erzielt werden. Dank der starken Führung des Management-Teams von Exyte und dem Engagement seiner hervorragenden Mitarbeitenden, kann das Unternehmen eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit profitablem Wachstum vorweisen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Georg Stumpf und dem Management-Team von Exyte, um das Wachstum zu stärken und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortzusetzen."

Georg Stumpf, der weiterhin Mehrheitseigner von Exyte bleibt, sagt: „Exyte arbeitet für die technisch anspruchsvollsten Kunden in boomenden Wachstumsbranchen. Das Unternehmen ist die treibende Kraft für wichtige Megatrends von heute und morgen. Exyte ermöglicht Entwicklungen, die das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft fundamental verändern und die gleichzeitig Digitalisierung und Vernetzung, E-Mobilität, erneuerbare Energien, digitale Gesundheitsdienste und personalisierte Gesundheitsversorgung voranbringen. Seit ich das Unternehmen 2008 übernommen habe, hat Exyte alle Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen wird auch 2022 wieder Rekordumsätze und -ergebnisse verzeichnen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit BDT weiterhin die erfolgreiche Strategie und das künftige Wachstum von Exyte zu unterstützen."

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte, sagt: „Unser klarer Fokus auf Hightech-Branchen zahlt sich aus. Aufgrund der guten Marktaussichten und unserer Konzentration auf Halbleiter und Batterien, Biopharma und Life Sciences sowie Datenzentren sind wir in unseren Märkten gut aufgestellt. Wir verfolgen erfolgreich unseren Wachstumspfad „Pathway to Ten". Dieses Jahr werden wir mit sieben Milliarden Euro Umsatz erneut unser Ziel übertreffen und nähern uns damit der angestrebten Marke von zehn Milliarden Euro im Jahr 2027. Angesichts unserer erfolgreich laufenden Projekte sowie unserer gut gefüllten Projekt-Pipeline sind wir für künftiges profitables Wachstum gut aufgestellt. Ich freue mich, dass BDT vom Potenzial von Exyte überzeugt ist und uns auf unserem Weg begleiten wird."

Der Vollzug der Transaktion bedarf der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die finanziellen Details werden nicht veröffentlicht. Deutsche Bank stand Exyte im Zusammenhang mit der Transaktion beratend zur Seite.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit unserer einzigartigen Expertise, die wir seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickeln, beliefern wir Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Wir schaffen eine bessere Zukunft, indem wir es Schlüsselindustrien ermöglichen, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 7.400 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro.

Über BDT & Company

BDT & Company ist eine 2009 gegründete Handelsbank, die über ihre angeschlossenen Fonds familien- und gründergeführten Unternehmen Beratung und langfristiges Kapital zur Verfügung stellt, damit diese ihre strategischen und finanziellen Ziele verfolgen können. Die Bank erarbeitet gemeinsam mit den Eigentümern und Geschäftsführern dieser familien- oder gründergeführten Unternehmen kreative Lösungen für anspruchsvollste Herausforderungen und bietet ihnen gleichzeitig Zugang zu ihrem Weltklasse-Netzwerk. Die Tochtergesellschaft BDT Capital Partners verwaltet durch ihre Investmentfonds und durch Co-Investitionen über ihre globale Investorenbasis über 30 Milliarden Dollar.

René Ziegler Vice President Corporate Communications

& Investor Relations

Sara Evans / Matthew Glasser

