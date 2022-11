ÖH steht hinter Uni-Besetzung von #ErdeBrennt

Studierendenvertretung solidarisiert sich mit Aktivist_innen und bekräftigt Appell für sozial-ökologischen Umbau

Wien (OTS) - Am Mittwoch haben Aktivist_innen der Gruppe #ErdeBrennt einen Hörsaal der Universität Wien besetzt, um sich für eine wirksame Klimapolitik einzusetzen. Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) zeigt sich solidarisch mit den Besetzer_innen, wie Keya Baier aus dem Vorsitzteam aufzeigt: “Die Proteste richten sich gegen die multiplen Krisen unserer Zeit, die alle zusammenhängen und an deren Spitze die Klimakrise steht. Wir Studierende haben erkannt, dass die Gesellschaft radikal umlenken muss, wenn wir noch eine Zukunft haben wollen. Deshalb unterstützen wir als ÖH auch die Uni-Besetzungen von #ErdeBrennt!” Im Rahmen der COP27 in Ägypten zeigt sich einmal mehr, dass noch immer zu wenig getan wird, um der Klimakrise entgegenzuwirken und das Pariser Klimaabkommen umzusetzen.

Aber nicht nur die Klimakrise, auch andere Krisen wie die aktuelle Teuerung seien Thema der Besetzung. “Die Vielzahl an Krisen, die wir gerade erleben, zeigt, dass die großen Probleme alle zusammenhängen und nicht isoliert voneinander betrachtet werden können. Es reicht schon lange nicht mehr, an einzelnen Schrauben zu drehen, was wir brauchen, ist ein echter Systemwandel, der ein gutes Leben für alle ermöglicht! Nur so können wir aktuelle und zukünftige Krisen wirksam bekämpfen”, macht Sara Velić aus dem Vorsitzteam ihre Position klar. Die Gruppe #ErdeBrennt fordert neben effektivem Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit auch freie Bildung und ausfinanzierte Hochschulen.

Dass die Besetzungen an Hochschulen stattfinden, unterstützt die ÖH, wie Boryana Badinska aus dem Vorsitzteam kommentiert: “Als Orte von Wissenschaft und Forschung haben Hochschulen eine besondere gesellschaftliche Verantwortung. Daher müssen die Hochschulen auch gezielt Forschung fördern, die sich mit den großen Problemen unserer Zeit auseinandersetzt und Lösungen für diese Krisen liefert” Ebenso müssten die Hochschulen selbst vorangehen, dass heiße Klimaneutralität bis spätestens 2030 an allen Standorten, fordert die ÖH.

