Kurt Huber erneut unter den Clarivate Highly Cited Researchers

Medizinische Forschung mit Weltrang an der Sigmund Freud PrivatUniversität

Wien (OTS) - Clarivate Analytics hat wieder das jährliche Ranking der weltweit am meisten zitierten Forscher*innen erstellt. „Highly Cited Researchers“ sind Forscher*innen, die in ihrem wissenschaftlichen Gebiet im obersten Prozent rangieren; beim Ranking für 2022 sind das 6.938 Wissenschaftler*innen aus 69 Ländern.

Mit Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber ist heuer auch wieder eine österreichische Privatuniversität prominent vertreten und trägt damit zur internationalen Bedeutung des Forschungsstandortes bei. Prof. Huber ist Vizedekan für Forschung und Lehrstuhlinhaber für akute und interventionelle Kardiologie an der Fakultät für Medizin der SFU. Sein Forschungsportfolio umfasst vaskuläre Biologie und klinische Forschung im Bereich akuter Koronarsyndrome sowie antithrombotische Therapie bei kardiovaskulären Erkrankungen. Er war nationaler Koordinator bei über 100 internationalen Studien und hat bisher über 700 wissenschaftliche Beiträge in renommierten Fachmagazinen publiziert. Bereits seit 2015 ist er regelmäßig unter den 1% der weltweit am meisten zitierten Forscher*innen in klinischer Medizin.

