FPÖ – Nepp: Verlängerung der Maskenpflicht in Wiens Öffis ist absurd

Rückkehr zur Normalität gefordert

Wien (OTS) - „Die neuerliche Verlängerung der Maskenpflicht in den Wiener Öffis ist vollkommen daneben und an Absurdität nicht zu überbieten. Der Vergleich mit anderen Großstädten, in denen die Maskenpflicht längst gefallen ist, zeigt, dass der Wiener Weg nichts bringt, außer die Menschen zu schikanieren“, ärgert sich der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. Dass sich Hacker vor der Grippewelle und einer damit einhergehenden Überbelegung der Spitäler fürchtet, kommt für Nepp wenig überraschend: „Hätten die Gesundheitsstadträte der Wiener SPÖ das Gesundheitssystem in der Bundeshauptstadt nicht sukzessive zerstört, dann bräuchte man sich auch vor der jährlichen Grippewelle nicht fürchten. Nun das eigene Versagen den Wienern umzuhängen und ihnen die Maske aufzuzwingen, ist eine Sauerei“, sagt Nepp der eine Rückkehr zur Normalität fordert.

