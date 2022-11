ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere „Vom Hochkönig ins Großarltal“, „Politik live“

Außerdem: Nationalratssitzung live, Kabarett mit Ermi Oma und Angelika Niedetzky, „Soundcheck Österreich“ mit Marina & The Kats

Wien (OTS) - ORF Kultur und Information begibt sich am Donnerstag, dem 17. November 2022, in einer neuen „Land der Berge“-Doku „Vom Hochkönig ins Großarltal“. Danach diskutiert eine „Politik live“-Runde zur WM, die diesen Sonntag beginnt und wohl bereits jetzt zu den umstrittensten Fußballweltmeisterschaften zählt. In der „Donnerstag Nacht“ steht mit „Ermi Oma – 24 Stunden Pflege(n)“ Kleinkunst aus dem Orpheum Graz auf dem Programm. Nach einer Folge „Kabarett im Turm“ mit Angelika Niedetzky beschließt das Radio Wien Klubkonzert von Marina & The Kats in „Soundcheck Österreich“ den Abend.

Bereits ab 9.05 Uhr überträgt ORF III in „Politik live“ den dritten Sitzungstag des Nationalrats, an dem nach dreitägiger Debatte der finale Budgetbeschluss gefasst werden soll. Es kommentieren Vera Schmidt und Astrid Wibmer.

Im Hauptabend begibt sich die „Land der Berge“-Neuproduktion auf einen filmischen Streifzug „Vom Hochkönig ins Großarltal“ (20.15 Uhr). Der Gipfel des Hochkönigs, der zum Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen zählt, überragt mit seinen 2.941 Metern alle anderen Berge im näheren Umkreis und zählt zu den bekanntesten der Alpen. Bis heute wird in den etwa 40 bewirtschafteten Almhütten der für die Region typische „Sauerkas“ nach traditioneller Art hergestellt: Von Hand abgeschöpft, mit hohem Kraftaufwand geknetet und in hölzerne Formen gehoben. Im Hauptort Großarl thront die spätbarocke Pfarrkirche weithin sichtbar über den alten Steinhäusern des Marktes. Mit traditioneller Volksmusik, kulinarischen Besonderheiten und echtem Brauchtum wird hier jährlich ein prächtiges Erntedank-Fest begangen.

„Politik live“ (21.05 Uhr) befasst sich mit der Frage „Katar: Boykott oder Augen auf und durch?“ Am Sonntag ist Anpfiff – doch die Fußball-WM in Katar hat schon vor ihrem Start ein negatives Image:

Die Vergabe an den Wüstenstaat wird von massiven Korruptionsvorwürfen überschattet, bei den Bauarbeiten für die Sportstätten kamen mehrere Menschen ums Leben. Dazu sorgen noch homophobe Äußerungen aus den Reihen der Veranstalter für Aufregung und Klimaschützer/innen sehen in den gekühlten Stadien in der Wüste ein falsches Signal. Viele Fußballfans blicken deshalb der Weltmeisterschaft anders als sonst mit mehr als gemischten Gefühlen entgegen – in den heimischen Stadien hängen sogar Transparente, die zum Boykott des Events aufrufen. Wie konnte es so weit kommen – und wie kann das in Zukunft besser laufen? Darüber diskutieren bei Wolfang Geier in „Politik live“ u. a. Marc Janko (ehem. ÖFB-Teamspieler), Gudrun Harrer (Nahostexpertin) und Georg Pangl (ehem. UEFA-Manager).

Statt Stirnrunzeln gibt es anschließend maximal Lachfalten und strapazierte Lachmuskulatur, wenn zunächst Ermi Oma alias Markus Hirtler mit dem Kabarettprogramm „24 Stunden Pflege(n)“ (21.55 Uhr) zum Heimspiel im legendären Grazer Orpheum begrüßt. Mit viel Humor gelingt dem preisgekrönten steirischen Comedian, die Pflegedebatte aus dem Blickwinkel einer Betroffenen zu schildern. Das Publikum wird wie immer gnadenlos eingebunden – und zum Lachen gebracht. Anschließend gehört die Bühne Starkabarettistin Angelika Niedetzky, aktuell auch Mentorin der „Comedy Challenge“ in ORF 1. „Sudern bringt nie etwas. Lachen immer“ ist ihr oberstes Credo. Und das bringt sie gekonnt in ihrem Programm„Danach“ (23.00 Uhr) für „Kabarett im Turm“ auf die Bühne.

SWING! SWING! SWING! Das ist das Motto der Gruppe Marina & The Kats. „Soundcheck Österreich“ (0.00 Uhr) zeigt das Radio Wien Klubkonzert aus dem Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses –mit traumtanzenden Melodien, fetzigen Gitarren und der Stimme der hinreißend charmanten Steirerin Marina.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at