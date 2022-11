Das kann ja heiter werden! Das große Finale der „Comedy Challenge“ am 18. November in ORF 1

Wer wird „Comedy Champ 2022“ und gewinnt eine eigene ORF-Show?

Wien (OTS) - Es ist so weit: Die „Comedy Challenge“ geht ins Finale! Die acht Comedy-Talente Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia treten am Freitag, dem 18. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 ein letztes Mal an, um die Jury und das Publikum von ihrem komödiantischen Talent zu überzeugen. Wer von ihnen wird am Ende die „Siegertrophäe“ in Form einer eigenen ORF-Show mit nach Hause nehmen?

Neben den bereits bekannten und gelernten Challenges wie „echt fett, echt neu“, „Ferngesteuert“ oder „Meiner Meinung nach“ ist diesmal die Information zu Gast im Comedy-Studio: In der „Zeit im Wild“ kämpfen Haupt-, Sport- und Wetter-Moderatorinnen und -Moderatoren mit Handicaps wie Liebeskummer und Schüchternheit oder einer Vorliebe für Opern. Susanne Rietz, Florian Kaufmann, Grazia Patricia und Manuel Thalhammer geben alles, um die News halbwegs seriös auf den Schirm zu bringen. Für ihre Stand-up-Performance können die Comedians dieses Mal selbst eine Situation wählen, müssen aber fünf Begriffe in ihren Text einbauen, die ihnen spontan vorgegeben werden. Michael Bauer schafft in seinem Stand-up nicht nur das, sondern auch das Kunststück, alle seine Mitbewerber/innen zu Wort kommen zu lassen … irgendwie! „Mentor ärgere dich nicht“ verlangt der Mentorin und den Mentoren viel an Phantasie ab: Es geht um einen Satz, den sie nicht kennen, aber in genauem Wortlaut wiedergeben müssen. Ein Comedy-Talent versucht, den Satz möglichst genau zu umschreiben, ein anderes versucht, den Satz spielerisch darzustellen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht – dafür umso lustiger! In der Challenge „Wenn du weißt, was ich meine“ spielen Isabell Pannagl, Michael Bauer, Christina Kiesler und Sandro Swoboda zwei Paare, die sich zu einem Fernseh-Fußballabend verabredet haben und im Gespräch jeden Satz mit den Worten „Wenn du weißt, was ich meine“ beenden müssen. In „Lachverbot“ stellen jeweils drei Comedians eine Szene dar. Aber Achtung: Wer lacht, muss gehen und der nächste kommt an die Reihe. Und die Überraschungschallenge führt im Finale in den Circus Roncalli: Susanne Rietz und Manuel Thalhammer müssen vor dem ahnungslosen Publikum mit einer Clownnummer brillieren.

Am Ende der Sendung bewerten die Jury – bestehend aus Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek – und das Studiopublikum unabhängig voneinander die Performances der Comedians. Anschließend werden die Punkte aus allen vier Sendungen zusammengezählt und ermittelt, welches der acht Comedy-Talente als Siegerin oder Sieger der „Comedy Challenge“ hervorgeht. Die große Frage lautet also: Wen wird Moderatorin Gabi Hiller am Ende der Sendung als „Comedy Champ 2022“ auf die Bühne bitten?

„Die Comedy Challenge“ online und on demand

„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Die Folgen der Talenteshow können jeweils am Tag nach der TV-Ausstrahlung auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

Alle Informationen rund um „Die Comedy Challenge“ sind auf tv.ORF.at/comedychallenge und mein.ORF.at/comedy-challenge zu finden. Fans können auf mein.ORF.at Sticker für WhatsApp, iMessage etc. und signierte digitale Autogrammkarten von den Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jury downloaden. Außerdem haben die Zuschauer/innen die Möglichkeit, für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten abzustimmen. Das Ergebnis des Votings wird am Montag veröffentlicht.

