ORF-DialogForum: „Challenge 23. Neu, digital und …?“

Die Herausforderungen durch „Social Media“-Angebote für öffentlich-rechtliche Medien

Wien (OTS) - Für den ORF und alle öffentlich-rechtliche Medien in Europa bringt 2023 neue Herausforderungen, Aufgaben aber auch Chancen: Wie kann es gelingen, mit den „Social Media“-Angeboten von Facebook, TikTok, YouTube und Instagram Schritt zu halten? Was neu und anders wird und wie der öffentlich-rechtliche Auftrag im digitalen Zeitalter erfüllt werden kann, darüber diskutiert eine Gesprächsrunde am 18. November um 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus mit dem Blick auf den europäischen Horizont:

Robert Amlung, Digitale Strategie, ZDF

Karen Donders, Director of Public Value, VRT

Smilla Buschbom, Jugendrat Wien

Michael Farthofer, Student an der Universität Wien

Moderiert wird das ORF-DialogForum von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Die DialogForen werden auf zukunft.ORF.at live gestreamt.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

