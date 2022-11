5. Bezirk: Buch-Präsentation „Eine Geschichte in Weiß“

18.11. (19.00 Uhr) im „read!!ing room“, Infos: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS) - Eine kurzweilige Buch-Präsentation mit Musik findet am Freitag, 18. November, im Lokal des Kultur-Vereines „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) statt. Der Literatur-Abend fängt um 19.00 Uhr an. Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Die Autorin Barbara Deißenberger legt ihren Roman „Eine Geschichte in Weiß“ vor. Zur Handlung: Minna kann das innere Wesen von Menschen und Pflanzen erfassen und Valerie ist beeindruckt von Kräften des Wassers. Am Wiener Stadtrand begegnen sich die Frauen. Konzertant umrahmt werden die Rezitationen vom Gitarristen Manfred Rauhofer. Das ehrenamtliche Vereinsteam bittet die Zuhörer*innen um Zahlung von „Kultur-Beiträgen“ (Empfehlung: wenigstens 5 Euro). Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher). Info per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Barbara Deißenbergers Werk umfasst 334 Seiten (ISBN 978-3-99018-625-1). Im Fachhandel wird das Buch um 29,00 Euro verkauft. Der Roman ist im „Bucher Verlag“ erschienen. Zuschriften an das Verlagshaus: office@bucherverlag.com.





Allgemeine Informationen:

Schriftstellerin Barbara Deißenberger (Lovely Books): www.lovelybooks.de/autor/Barbara-Deißenberger

Bucher Verlag: www.bucherverlag.com/contact

Musiker Martin Rauhofer: www.martinrauhofer.at

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.readingroom.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten

(Schluss) enz



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse