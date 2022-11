Weintaufe 2022: Ernst Molden und John Szabo erhalten Bacchuspreis

Wien (OTS) - Im Wiener Rathaus wurde gestern der Weinjahrgang 2022 feierlich gesegnet. Höhepunkt war die Verleihung des begehrten Bacchuspreises: Er ging an den Wiener Ausnahmekünstler Ernst Molden und den kanadischen Master Sommelier John Szabo.

Segnung des vielversprechenden Jahrgangs 2022

Der Jahrgang 2022 weckt hohe Erwartungen: Österreichs Winzer*innen konnten größtenteils reife und gesunde Trauben ernten, die auf harmonische Weiß- und ausdrucksstarke Rotweine hoffen lassen. Gestern Abend wurde der Jahrgang im Wiener Rathaus im Rahmen der Bundesweintaufe feierlich gesegnet. Stellvertretend für alle 2022er-Weine segnete Dompfarrer Toni Faber eine Wiener Weißwein-Cuvée und taufte sie auf den Namen „Blonder Berthold“.

Ernst Molden erhält den nationalen Bacchuspreis

Der Name für den Taufwein stammt von Ernst Molden. Der mehrfach ausgezeichnete Liedermacher und Schriftsteller erhielt im Rahmen der Weintaufe den begehrten Bacchuspreis für herausragende Verdienste um den österreichischen Wein. Mit seinem jüngeren Bruder Berthold war er in seiner Jugend gerne in den Weinbergen am Wiener Cobenzl unterwegs. Als gebürtigen Döblinger begleitet Molden seit Langem eine enge Beziehung zur Wein- und Heurigenkultur, die sich auch in seinen preisgekrönten Neuinterpretationen des Wienerlieds widerspiegelt. In seiner Laudatio nannte Norbert Walter, Wiener Weinbaupräsident, Molden einen „Vielbegabten“, dessen künstlerisches und musikalisches Wirken stets eng mit dem Wienerischen und dadurch mit Weinkultur und Genießertum verbunden war. Seit Jahren erfülle Molden einen quasi volksbildnerischen Auftrag zum Wienerlied und Wein.

Internationaler Bacchuspreis an John Szabo MS

Neben dem nationalen Bacchuspreis wurde auch der internationale vergeben. Dieser ging heuer an den kanadischen Master Sommelier, Weinautor und -kritiker John Szabo. Er gilt als einer der weltweit führenden Weinexperten und auch als ausgewiesener Kenner des österreichischen Weins. Für diesen zeigt er bereits seit Langem großes Interesse und hat in Ontario sogar einen Gemischten Satz mit einem Viertel Grünen Veltliner ausgepflanzt. Über die Weinplattform winealign.com, den Podcast „Wine Thieves“ und als Autor mehrerer Bücher erreicht Szabo weltweit ein breites Publikum. „John hat einen großen Anteil daran, dass sich der Exportmarkt Kanada in den letzten Jahren phänomenal entwickelt hat!“, betonte Chris Yorke, Geschäftsführer der ÖWM (Österreich Wein Marketing GmbH), in seiner Laudatio.

