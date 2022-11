ORF-Doku zum runden Geburtstag: Andi Goldberger – ein Lausbub wird 50

Vor der Fußball-WM-Eröffnung am 20. November um 14.30 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Er ist Österreichs „Mr. Skispringen“, er ist Everybody’s Darling und er ist der ewige Lausbub. Aber stimmen all diese Attribute? Und wenn nicht, wer ist Andreas Goldberger tatsächlich? Anlässlich seines 50. Geburtstags hat sich Michael Roscher auf eine sehr persönliche Art mit dem Leben und der Karriere von Andi Goldberger auseinandergesetzt und eine einstündige Dokumentation mit dem Titel „Andi Goldberger – ein Lausbub wird 50“ gestaltet, die am Sonntag, dem 20. November 2022, um 14.30 Uhr in ORF 1 unmittelbar vor Eröffnung der Fußball-WM zu sehen ist.

Goldberger begibt sich dabei auf eine Reise von den ersten Sprüngen im Innviertel bis zu seinem Leben als Familienvater in Mondsee. Dazwischen lässt er die Höhe- aber auch Tiefpunkte von Goldbergers Skisprungkarriere Revue passieren, zeigt, was sie im Leben und der Seele des berühmtesten Waldzellers bewirkt haben, spricht mit Menschen, die Goldbergers Leben entscheidende Wendungen gegeben haben, und eröffnet neue Sichtweisen auf Triumphe und Tragödien.

Die Dokumentation zeigt Einblicke in das tägliche Leben Andi Goldbergers vom Knödelessen mit seiner Mutter bis zum Spielen mit den Kindern. Sie beschreibt, warum Goldberger ist, wie und wer er ist und wie er über Erfolge und Lebenskrisen heute denkt.

Gestalter Michael Roscher kommentiert seit 17 Jahren gemeinsam mit Andi Goldberger Skispringen im ORF und hat daher unzählige Stunden mit ihm verbracht. Aus dem Kommentatoren-Duo sind über die Jahre gute Freunde geworden. Daher fällt die Erzählung besonders persönlich aus. Und dabei erfährt Roscher sogar biografische Details, die er noch nicht wusste, etwa warum es dem jungen Goldi einmal im Auslauf die Schuhe ausgezogen hat … Die Kamera führte Tone Mathis, für den Schnitt sorgt Katharina Steger.

