Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Akustikgitarren-Sound in Baden bis zur „Winterreise“ am Semmering

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 16. November, präsentiert der Akustik-Gitarrist Al Di Meola ab 17.30 und 19.30 Uhr im Cinema Paradiso Baden eine Fusion aus Rock, Jazz und Word Music. Im Cinema Paradiso St. Pölten wiederum spielen die DJ-Stars Camo & Krooked am Samstag, 19. November, ab 21 Uhr ein Live-Set mit Daxta MC, wobei Davidecks & Drums sowie DJ Joyce Muniz das Line-Up der Party-Nacht abrunden. Nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden bzw. für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Morgen, Donnerstag, 17. November, geht ab 19.30 Uhr in den Wiener Neustädter Kasematten mit „Lost Skin" ein Konzert-Ereignis der besonderen Art über die Bühne: Unter Federführung des Klarinettisten Christoph Zimper verschmelzen dabei Musik, bildnerische Kunst und Märchen, wenn Daniela Knaller das Volksmärchen über die Robbenfrau und ihre ozeanische Heimat in einer literarischen Fassung von Georg Blume liest, fünf Musiker aus den Bereichen Klassik, Jazz, Alternative Soul und Singer-Songwriting das Stück vertonen und die Sandkünstlerin Anna Vydyakina die Geschichte auch visuell erlebbar macht. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-311, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.kasematten-wn.at bzw. www.webshop-wn.at.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 17. November, bringen der Pianist Paul Gulda und die Sopranistin Shira Karmon ab 19 Uhr im Rathaus von Korneuburg „Pieces of Hope – Hopes for Peace“ mit Musik von Wolfgang Amaderus Mozart bis zu aktuellen Neukompositionen zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Korneuburg unter 02262/770-0 und www.korneuburg.gv.at.

Morgen, Donnerstag, 17. November, ist auch der französische Cembalist Pierre Hantaï, Spezialist für historische Aufführungspraxis, mit Werken von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel zu Gasz im Festspielhaus St. Pölten. Am Montag, 21. November, bringt dann das Tonkünstler-Orchester unter Hans Graf die Symphonische Dichtung Nr. 13 „Von der Wiege bis zum Grabe“ und das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 Es-Dur von Franz Liszt sowie Alexander Zemlinskys „Die Seejungfrau“, Phantasie für Orchester nach Hans Christian Andersen, zur Aufführung; Solist ist Alexander Ullman am Klavier. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Am Freitag, 18. November, erzählt der Geiger und Komponist Rudi Berger mit seiner Three World Band ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau mit Interpretationen des „Great American Songbook” und brasilianischer Musik von seinen Wiener Wurzeln und seiner Zeit in New York Zeit und Brasilien. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

„Ohrwürmer & Evergreens“ nennt sich das Programm von Michael Jedlicka und Band, das am Freitag, 18. November, ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach zu hören ist und Songs von Dean Martin, Chris Isaak, Roger Cicero, Udo Jürgens, Gilbert Becaud, Frank Sinatra, Hildegard Knef u. a. umfasst. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Die Musiker von Hotel Palindrone servieren am Freitag, 18. November, ab 19.30 Uhr in der Kulturwerkstatt Kottingbrunn in ihrem Programm „Alpestan“ eine Melange aus Folk, Jazz, Elektronik, Pop, Klassik und mehr. Nähere Informationen und Karten bei der Kulturszene Kottingbrunn unter 02252/74383 und www.kulturszene.at.

Mit einem Repertoire zwischen „Gamsjäger-Marsch“, „Mariandl“ und „Hello, Dolly!““ gastieren Die Edelreiser am Freitag, 18. November, ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Ebenfalls am Freitag, 18. November, findet von 18.30 bis 22 Uhr in der Militärakademie Wiener Neustadt wieder „Kultur in der Burg“ statt. Die musikalischen Darbietungen der „Zauberhaften Burg“ kommen dabei von der Bläsergruppe und der Orchesterakademie der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule unter der Leitung von Michael Salamon mit Agnes Palmisano als Gast, 4VoiceZ, dem Trio Amabile sowie Miss Kater & Band. Nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Wiener Neustadt unter 02622/373-306 und e-mail Carina.Puerer @ wiener-neustadt.at; Karten für „Kultur in der Burg“ unter www.webshop-wn.at.

Am Freitag, 18. November, lässt auch das Vokalensemble Safer Six ab 19 Uhr im Stadtsaal von Gloggnitz den „Sound of Cinema“ erklingen. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Im Congress Casino Baden bringt das Ensemble Symphonic Six am Freitag, 18. November, ab 19.30 Uhr das „Musikalische Opfer“ BWV 1079 von Johann Sebastian Bach sowie die Streichsextette B-Dur von Ernst von Dohnányi und A-Dur op. 48 von Antonín Dvořák zur Aufführung. Am Sonntag, 20. November, folgt ab 16 Uhr ein Jubiläumskonzert zum 100. Todestag von Carl Michael Ziehrer mit der Gardemusik unter der Leitung von Prof. Oberst Mag. Bernhard Heher, dem Tenor Herbert Lippert und der Sopranistin Anna Ryan. Nähere Informationen und Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at.

Im Haus der Kunst in Baden wiederum spielen die Jungen Musikfreunde Baden in der Besetzung Doris Adam (Klavier), Katharina Dobrovich (Violine), Alexander Rössler (Klavier), Carola Jonas-Krebs (Cello), Wolfgang Capel (Klavier) und Michale Capek (Klavier) am Freitag, 18. November, ab 18.30 Uhr „Familienmusik“. Am Montag, 21. November, folgt ab 19.30 Uhr ein Auftritt des Duos Stippich & Stippich mit einem Repertoire von Klassik über Jazz und Pop bis zum Wienerlied. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im VAZ St. Pölten macht am Freitag, 18. November, die Singer-Songwriterin Ina Regen im Zuge ihrer „Rot“-Tour Station. Tags darauf, am Samstag, 19. November, zelebriert dann DAME im Rahmen seiner „Anniversary“-Tour unter dem Motto „Auf die guten alten Zeiten" sein zehnjähriges Künstlerjubiläum. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

„Auf zum Tanz“ heißt es am Samstag, 19. November, in der Kulturfabrik Hainburg, wo Ferhan und Ferzan Önder gemeinsam mit dem Arcis Saxophon-Quartett ab 18 Uhr Sergei Rachmaninoffs Symphonische Tänze op. 45, Bela Bartóks „Rumänische Volkstänze“, Sergei Prokofieffs Suite aus dem Ballett „Romeo und Julia“ sowie die Russian Dance Suite „From St. Petersburg to Vladivostok“ von Aleksey Igudesman zu Gehör bringen. Nähere Informationen und Karten bei der Hainburger Haydngesellschaft unter 0664/73616493 und https://haydngesellschaft.at.

In einem Konzert der Köchel-Gesellschaft Krems präsentiert die aus Krems stammende junge Trompeterin Selina Ott am Samstag, 19. November, ab 19.30 Uhr im Kloster Und in Krems ein Rezital mit Werken von Wladimir Peskin, Alexandra Pachmutowa, Alfred Schnittke u. a. Karten beim Kulturamt Krems unter 02732/801-570 und e-mail kulturamt @ krems.gv.at; nähere Informationen bei der Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft unter www.koechelgesellschaft.at.

In der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn startet die Band Alpha Trianguli am Samstag, 19. November, um 20.30 Uhr eine Reise in die Unendlichkeit der Klangwelten unter dem Titel „180 Seconds to a New World“. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 02952/20248 oder 0699/11533556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

Jazz und Blues auf der Basis von Lyrics und Stimme bietet das Ensemble Elsa am Samstag, 19. November, ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, gehört die Bühne am Samstag, 19. November, dem Singer-Songwriter-Trio ZamKlang: Susanne Moldaschl, Manfred Ergott und Caroline Porod lassen dabei ab 19.30 Uhr ein Programm mit emotionalen Liedern unterschiedlicher Herkunft hören. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

„Flötenzauber“ nennt sich ein Konzert des Kammerorchesters Scheibbs unter der Leitung von Judith McGregor mit der Ouvertüre von Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“, Parashkev Hadjievs Konzert für Flöte und Orchester sowie Franz Schuberts Symphonie in h-moll, der „Unvollendeten“, am Samstag, 19. November, ab 19 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk; Solistin ist Maria Miteva an der Flöte. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Wiederholt wird das Konzert des Kammerorchesters Scheibbs am Sonntag, 20. November, ab 17 Uhr im Musium Reinsberg. Nähere Informationen und Karten unter 07487/23512 und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Ebenfalls am Sonntag, 20. November, begleitet das Wiener Glasharmonika Duo ab 18 Uhr beim „Klangraum im Herbst“ im Kristallsaal des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs Karl Markovics bei seiner Lesung „Am Anfang war die Nacht Musik“ aus Alissa Walsers Roman über Maria Theresia Paradis und Anton Mesmer. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511-255 und www.klangraumimherbst.at.

„Erwartungsvoll“ nennt der Kirchenmusikverein Möllersdorf unter der Leitung von Mag. Aleksandra Akhtarshenas sein Konzert am Sonntag, 20. November, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche Möllersdorf. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Am Sonntag, 20. November, macht auch Heino im Zuge seiner Kirchentournee „Die Himmel rühmen" mit den schönsten sakralen Lieder Station in der Stiftskirche Göttweig. Beginn ist um 15 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Stift Göttweig unter 02732/85581-231 und -332, e-mail tourismus @ stiftgoettweig.at und www.stiftgoettweig.at.

Schließlich umrahmt die Jam Music Lab Privatuniversität am Sonntag, 20. November, ab 11 Uhr einen Jazz Brunch im Südbahnhotel am Semmering. Ab 15 Uhr singt dann der Bariton Bo Skovhus, begleitet von Nikola Djorić am Akkordeon, Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“. Nähere Informationen unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at; Karten unter www.tickets.suedbahnhotel-kultur.at.

