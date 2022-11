ILLUMINA Lichtergarten Schloss Grafenegg

Zauberhafter Glanz in historischem Ambiente

Wien (OTS) - Anfang November öffnete der ILLUMINA Lichtergarten Schloss Grafenegg erstmals seine Tore. Von 04. November 2022 bis 08. Jänner 2023 verzaubern tausende Lichter in einem der schönsten historischen Gärten Europas. Besucherinnen und Besucher erleben auf einem barrierefreien Rundweg von 2 Kilometern ein magisches Licht- und Klangerlebnis.

Der Weg führt die Gäste des Lichtergartens vorbei am Schloss, durch den 300 Jahre alten Landschaftspark mit seinen seltenen Pflanzen und verzauberten Bäumen. Entlang der gesamten Strecke, vorbei an den Teichen am südlichen Ende des Parks bis hin zur modernen Wolkenbühne, schaffen unzählige Lichter, Lichtinstallationen, Klangprojektionen sowie eine Wasser- und Lasershow unvergessliche Momente und Emotionen für Klein und Groß.

Bereits im vergangenen Jahr hat der ILLUMINA Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg zehntausende Besucherinnen und Besucher begeistert. Auch heuer verzaubert dieser wieder auf einem neu angelegten Rundweg. Mit dem Lichtergarten Grafenegg sowie dem in der kommenden Woche eröffnenden Lichteradvent im Stift Klosterneuburg, laden heuer zwei neue ehrwürdige Locations zum Träumen ein.

ILLUMINA Lichtergärten - Momente für die Ewigkeit mit gutem Gewissen



Umrundet von ehrwürdigen Gemäuern und historischen Gärten bieten die ILLUMINA Lichtergärten einzigartige Foto- und Filmlocations. An den vielen Fotopoints sowie auch an allen anderen Stationen der Rundwege sind daher Film- und Fotoaufnahmen (#Lichtergarten) gewünscht und erlaubt!

Und das alles mit gutem Gewissen, denn die vielen Lichter und Skulpturen der Lichtergärten sind mit energiesparender und modernster LED-Technologie ausgestattet. Entlang aller Rundwege kommen daher ausschließlich Leuchtkörper mit dem energieeffizientesten High-Quality-Standard zum Einsatz.

Die ILLUMINA Lichtergärten freuen sich auf Ihren Besuch, denn Ihre Begeisterung bringt uns zum Leuchten!



Öffnungszeiten und Tickets

Lichtergarten Schloss Grafenegg

04.11.2022 - 08.01.2023

Do - So von 16.30 - 22.00 Uhr

08.12.-11.12. und 24.12.2022 geschlossen

Tickets sind online unter www.lichtergarten.at erhältlich.

Kinder zwischen 0 und 5 Jahren haben freien Eintritt.

Pressefotos:

Fotos sind im Pressebereich auf der Webseite www.lichtergarten.at/Presse/Fotos abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

