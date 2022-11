VP Mahrer/Olischar ad Kennzeichnungspflicht bei E-Scootern: Breiter Diskurs für neue Mobilität gefordert

Wiener Stadtregierung reagiert auf Vorschlag der Wiener Volkspartei - weiterdenken auch bei E-Bikes und Lastenfahrrädern.

Wien (OTS) - Die Wiener Volkspartei forderte vergangene Woche eine Anpassung der Straßenverkehrsordnung sowie eine Kennzeichenpflicht für elektrisch betriebene Scooter. Um neue Mobilitätsformen zu fördern, müssen klare Regeln für Sicherheit und Ordung geschaffen werden. „Wir hoffen die Stadtregierung nimmt den Diskurs ernst, die Umsetzungen müssen auch sämtliche E-Bikes und Lastenfahrräder beinhalten“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

„Wir sehen in neuen urbanen Mobilitätskonzepten viele Vorteile – nur müssen die Nachteile zeitgleich behoben werden. Dazu gehört die Kennzeichnungspflicht, die im Schadensfall rasch Verantwortlichkeiten klärt“, so Verkehrssprecherin Gemeinderatsvorsitzende Elisabeth Olischar. „Wir hoffen, dass die Stadt keinen Bürokratie-Dschungel daraus macht und neue Mobilitätsformen im urbanen Raum unterstützt und nicht vertreibt“, so Karl Mahrer abschließend.

