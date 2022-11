Nationalrat - SPÖ-Kucher: „Wenn die Regierung große Würfe ankündigt, glauben Sie kein Wort“

„Vom Pflegenotstand über den Ärzt*innenmangel bis zur Zwei-Klassen-Medizin – dieses Budget löst keines dieser Probleme“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zieht angesichts des Budgets der Bundesregierung in den Bereichen Soziales, Pflege und Gesundheit eine traurige Bilanz: „Vom Pflegenotstand über den Ärzt*innenmangel bis hin zur Zwei-Klassen-Medizin – dieses Budget löst keines der drängendsten Probleme.“ ****

Man müsse gerade bei dieser Regierung besondere Aufmerksamkeit auf das Delta zwischen Ankündigung und Bilanz legen. So sei etwa die von der Regierung als ‚größte Pflegereform aller Zeiten‘ angepriesene Überbrückungshilfe real auf zwei Jahre begrenzt und bestenfalls ein Trostpflaster. „Wenn die Regierung große Würfe ankündigt, glauben Sie kein Wort“, warnt Kucher in seiner Rede im Nationalrat vor Ankündigungen der Bundesregierung, die regelmäßig Spuren von Realitätsverweigerung enthalten würden. Besonders tragisch sei das deshalb, so Kucher, weil es genug Herausforderungen gibt, die dringend einer echten, nachhaltigen Lösung bedürfen. (Schluss) lk/bj

