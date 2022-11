Aviso: Pressegespräch zum Start der NÖ Christbaumsaison 2022

Am 23. November um 10.00 Uhr

St. Pölten (OTS) - Leuchtende Augen und strahlende Gesichter: Weihnachten gilt nicht ohne Grund als das Fest der Feste. Doch was wäre Weihnachten ohne einen Christbaum?

1,1 Millionen Nordmannstannen wachsen in Niederösterreich Jahr für Jahr zu wunderschönen Christbäumen heran. Damit versüßen uns die Niederösterreichischen Christbaumbauern nicht nur das Weihnachtsfest, sondern sorgen für Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region.

Doch was macht die Qualität der niederösterreichischen Christbäume aus? Worauf legen die Christbaumbauern in ihren Kulturen Wert? Und warum ist die Christbaumproduktion in Niederösterreich für Landwirtschaft und Gesellschaft derart wichtig?

Darüber informieren in einem Pressegespräch:

Franz Raith, Obmann der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten

Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Robert Ziegler, Landesdirektor des ORF NÖ

Ricarda Reithner, Christbaumkönigin

Datum: Mittwoch 23. November

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Ort: Gasthaus Mühlberghof der Familie Siebenhandl, Zeißing 15, 3643 Maria Laach am Jauerling

Pressefotos werden anschließend in der benachbarten Christbaumkultur gemacht.

Pressefotos werden anschließend in der benachbarten Christbaumkultur gemacht.

