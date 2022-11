FIFA+ und Hisense werden Fans während der gesamten FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, mit der neuen Sendung „FIFA World Cup Daily, by Hisense" auf dem Laufenden halten

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -

FIFA World Cup Daily, by Hisense wird jeden Tag vom FIFA Fan-Festival in Doha übertragen

Caroline Moraes, Michael „Timbsy" Timbs und Rachel Stringer sind die Gastgeber der Sendung

Prominente, Schöpfer, Influencer und Legenden werden sich in der Sendung treffen, die globale Analysen mit lokalen Berichten von 32 Beitragenden aus jedem mitwirkenden Land kombinieren wird.

FIFA+ ist stolz darauf, den Start von FIFA World Cup Daily, by Hisense bekanntgeben zu können. Eine Sendung, die täglich beim FIFA Fan Festival™ im Al Bidda Park in Doha produziert wird und Prominente, Schöpfer, Influencer und Legenden zusammenbringt, um das Spiel des Tages gemeinsam zu rekapitulieren.

Um die globale Attraktivität der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft zu feiern, wird die Sendung einen bahnbrechenden globalen und lokalen Ansatz bei der Programmierung verfolgen und die Spiele und Berichte mit Originalinhalten von 32 Beitragenden ergänzen, jeder aus einem der konkurrierenden Länder.

Die Sendung wird von einem Team erfahrener Rundfunkanstalten unter der Leitung von Caroline De Moraes (Eurosport und BBC), Michael „Timbsy" Timbs (COPA90) und Rachel Stringer, ehemalige Moderatorin der EA Sports FIFA Global Series, moderiert.

Jede der 25-minütigen Folgen wird auch das umfangreiche Archiv der FIFA+ nutzen, und einige der größten und unvergesslichen Momente vergangener Turniere hervorheben; vorgegebene Live- und aufgezeichnete Challenges, bei denen sogar sportliche Fußballzuschauer mitwirken, zeigen, und den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen des FIFA Fan Park™ im Al Bidda Park von Doha geben.

FIFA Director of Strategy, Digital und FIFA+, Charlotte Burr, sagte: „Bei FIFA+ dreht sich alles darum, neue Erlebnisse für Fans zu schaffen, und FIFA World Cup Daily, by Hisense wird sicher dazu beitragen. Die Sendung wird direkt vom FIFA-Fan Festival in Doha übertragen und kombiniert lokale Inhalte mit globaler Analyse. Dadurch wird eine vollständige Ansicht des Turniers aus dem Blickwinkel der Fans geschaffen, während gleichzeitig jeder, der zu Hause zusieht, einbezogen und unterhalten wird. Es ist eine spannende Veränderung, da wir mit unseren kommerziellen Partnern in Bezug auf Originalinhalte interagieren."

Die Sendung wird von Hisense präsentiert, einem offiziellen Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, und setzt damit die langfristige Beziehung der Marke mit der FIFA fort.

„Wir bei Hisense sind riesige Fußballfans, und wir wissen, dass zwei Dinge stimmen", sagte Alex Zhu, VP der Hisense Group und Präsident von Hisense International. „Erstens können Fußballfans nicht genug von der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bekommen, und deshalb freuen wir uns, unseren Zuschauern den besten, umfassendsten und einfachsten Zugang zum Programm der FIFA-Fußball Weltmeisterschaft zu bieten."

„Zweitens wollen Fußballfans Inhalte, die sich einzigartig für sie, ihre Länder, ihre Teams und ihre Kultur anfühlen. Wenn wir Beitragende aus der ganzen Welt haben, die uns dabei helfen, diese magischen Momente zu erfassen, wird Hisense seinen Zuschauern das ultimative FIFA Fußball-Weltmeisterschaftserlebnis bieten können."

sandra @ thunder11.com

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

Sandra Correa

sandra @ thunder11.comLogo – mma.prnewswire.com/media/1945379/Hisense_FIFA_Daily_Logo.jpg

View original content:www.prnewswire.com/news-releases/fifa-und-hisense-werden-fans-wahrend-der-gesamten-fifa-fuWball-weltmeisterschaft-katar-2022-mit-der-neuen-sendung-fifa-world-cup-daily-by-hisense-auf-dem-laufenden-halten-301677434.html