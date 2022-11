Klavier-Abend mit Ricardo Bozolo im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert am Samstag, 19. November, im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) ein Konzert mit dem aus Italien stammenden Pianisten Ricardo Bozolo. Mehrfach hat der junge Klavier-Virtuose Preise bei Wettbewerben erhalten. Vielfältige Konzerte als Solist und mit Gruppen, ein Musik-Studium und CD-Produktionen sind ebenso erwähnenswert wie die Teilnahme an „Meister-Kursen“ sowie eine rege Lehrtätigkeit. Um 19.00 Uhr geht der Auftritt los. Besucher*innen des Klavier-Abends sollen sich an die aktuellen Corona-Regeln halten sowie „Eintrittsspenden“ entrichten (Betrag pro Person: 15 Euro). Weitere Infos und Anmeldungen: Telefon 271 96 24 und E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Bozolo interpretiert Melodien von Beethoven, Chopin und Liszt. Von Konzerten bis zu Buch-Präsentationen, Kunst-Ausstellungen und anderen Veranstaltungen reichen die Aktivitäten im Museum im 21. Bezirk in der Prager Straße 33. Auskünfte über künftige Kultur-Termine fordern Interessierte beim ehrenamtlich tätigen Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, an: Telefon 0664/55 66 973 und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Pianist Ricardo Bozolo: www.ricardobozolo.com

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf

(Schluss) enz



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse