„Eco Spezial“ zum Thema „Welt im Krisenmodus: Ist die Globalisierung am Ende?“

Am 17. November um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die vergangenen Jahre wurden als eine Aneinanderreihung von Krisen erlebt: Zuerst die Corona-Pandemie, dann die weltweiten Lieferketten-Probleme, der Krieg in der Ukraine, die explodierenden Energiepreise und als Folge die hohe Inflation. Dazu kommen die immer drastischeren Auswirkungen der Erderwärmung. Begleitet werden diese Ereignisse von einer größeren Entwicklung, die massive Folgen für die ganze Menschheit haben könnte. Die Globalisierung ist ins Stocken geraten. Der Freihandel bremst sich ein, der Protektionismus nimmt zu. Immer mehr Staaten versuchen sich abzuschotten und auf nationale Alleingänge zu setzen. Die Welt droht sich in verfeindete Blöcke aufzuspalten, Handelskriege nehmen zu, Energie ist zur Waffe geworden. Multinationale Konzerne schauen nicht mehr nur auf die Kosten, wenn sie über Produktionsstätten entscheiden, sondern suchen sich Zulieferer aus dem eigenen Land oder in verlässlicheren Staaten.

Was sind die Auswirkungen einer solchen „De-Globalisierung“? Wird die Welt dann gerechter und die Weltwirtschaft weniger klimaschädlich? Oder drohen durch einen Rückgang des Wachstums Wohlstandsverluste, Zunahme der Armut und möglicherweise neue politische Konflikte? Österreichische Unternehmen haben von der Globalisierung besonders stark profitiert, vor allem durch die Ostöffnung. Wird der Arbeitskräftemangel weiter verschärft, die Teuerung zunehmen und werden die Löhne stagnieren? In der von Dieter Bornemann präsentierten „Eco“-Spezialausgabe „Welt im Krisenmodus: Ist die Globalisierung am Ende?“ berichten Hans Wu und Michael Mayrhofer am Donnerstag, dem 17. November 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 über große weltwirtschaftliche Veränderungen, die jetzt schon im Alltag spürbar sind.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at