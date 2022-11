Aviso – 19. November 2022: SPÖ-Themenrat „Zeit für die Wende. Aufbruch in eine neue Industriepolitik.“

SPÖ-Themenrat in Wiener Neustadt mit Reden von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner, SPÖ-NÖ-Chef Schnabl und deutschem Ökonomen Jens Südekum

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „Aufbruch in eine neue Industriepolitik. Aktiver Sozialstaat - Transformation in Krisenzeiten“ findet am Samstag, 19. November 2022, ein SPÖ-Themenrat in Wiener Neustadt statt. Auf dem Programm stehen u.a. Reden von Bundesparteivorsitzender, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner, dem Landesparteivorsitzenden der SPÖ Niederösterreich, LH-Stv. Franz Schnabl und dem deutschen Ökonomen Prof. Dr. Jens Südekum. ****

Die Veranstaltung wird im Internet via Livestream auf www.spoe.at übertragen.

Zeit: Samstag, 19. November 2022, 10.30 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr)

Ort: Arena Nova, Halle 3, Rudolf-Diesel-Straße 30, 2700 Wiener Neustadt

Wir laden die Vertreter*innen der Medien herzlich zum SPÖ-Themenrat ein und bitten um Akkreditierung unter E-Mail SPOePressedienst @ spoe.at bis morgen, Donnerstag, 17. November 2022, 12 Uhr. Bitte geben Sie uns auch unbedingt Ihren technischen Bedarf (Übertragungswagen, Kameras, Strom etc.) bekannt. Wir bieten vom Hauptbahnhof Wiener Neustadt zum Veranstaltungsort (und retour) ein gratis Shuttle-Service mit Bussen an. Vor Ort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, bitte folgen Sie der Beschilderung „Halle 3“. Es gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Bestimmungen.

