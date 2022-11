Hammer: In Krisenzeiten in die soziale Sicherheit investieren

ÖVP-Abgeordneter zum Sozialbudget – Hauptaugenmerk liegt auf Pflegebereich

Wien (OTS) - "Gerade in krisenhaften Zeiten ist es wichtig, in die soziale Sicherheit zu investieren – und das wird mit diesem Budget auch gemacht", sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Abg. Mag. Michael Hammer, Mitglied im Sozialausschuss, bei der Budgetdebatte zum Kapitel Soziales. Für Soziales und Konsumentenschutz stehen kommendes Jahr rund 775 Millionen Euro mehr – das ist ein Plus von 18,2 Prozent - an finanziellen Mitteln zur Verfügung. Das ergibt ein Budget von rund fünf Milliarden Euro.

Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Pflegebereich und der Finanzierung der Maßnahmen im Rahmen der Pflegereform, hob Hammer unter anderem die 570 Millionen Euro für die bessere Bezahlung in Pflege- und Betreuungsberufen, das Pflegestipendium ab 2023, den Pflege-Ausbildungszuschuss für Erstauszubildende in einem Pflegeberuf sowie die Unterstützung für pflegende Angehörige hervor.

Das Sozialbudget bilde aber nur einen Teil zur Hilfe der Menschen in dieser aktuellen Situation ab, verwies Hammer auf weitere Maßnahmen zur Abfederung der Teuerung bzw. der hohen Energiekosten wie den Klimabonus, die Stromkostenbremse oder die Valorisierung der Sozial- und Familienleistungen. Zudem gebe es eine Steigerung beim Pflegegeld mit einem Plus von 61 Millionen, der Pflegefonds werde aufgebessert und Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung würden gefördert. All dies trage dazu bei, die Menschen sozial abzusichern, schloss Hammer. (Schluss)

