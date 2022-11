aws First Pitch Day 2022: Team von inQmate holt weiteres Projektbudget

Die Start-ups aus dem aws First Inkubator 2022 feilen seit Monaten an ihren Projektideen. Nun stellen sich 6 Start-ups dem Pitch auf der Live-Bühne.

Wien (OTS) - Mit dem Förderungsprogramm aws First Inkubator unterstützt die aws junge Menschen mit Unternehmer*innen-Geist auf dem Weg zu ihrem ersten eigenen Unternehmen. Die Teams erhalten professionelles Coaching, finanzielle Unterstützung und Zugang zu einem Expert*innen-Netzwerk. Seit Jänner 2022 bzw. Juli 2022 arbeiten insgesamt 23 Teams im Rahmen der Förderung an ihren Start-up-Ideen. 14 Teams stellen ihre Projekte gemeinsam mit den Nominierten des Staatspreis Innovation 2022 in einer Ausstellung vor. Sechs ausgewählte Teams haben nun am aws First Pitch Day ihre Ideen in einem Pitch präsentiert.

Start-up Team inQmate überzeugt Jury

Der Zuschuss von 3.000 Euro für weitere Gründungsaktivitäten ging an das Projekt inQmate.

Das Team konnte mit seinem Pitch und und der Lösung für Labore überzeugen. Das Team entwickelt eine Anwendung mit der Routinearbeiten in Forschungslaboren erleichtert werden.

Zwei weitere Projekte – money:care und Glasskube – wurden von der Jury ausgewählt, um im Anschluss an die Veranstaltung bei der Verleihung des Staatspreis Innovation das Publikum von sich zu überzeugen und so weiteres Budget in Höhe von 3.000 Euro zur Umsetzung der Idee zu erhalten.

Die Jury bestand dieses Jahr aus den Investor*innen und Business Angels Katharina Klausberger (Gründerin und frühere CEO von shpock), Simone Pies, Alfred Luger (Runtastic Mitbegründer) und Marcus Ertler.



aws First Inkubator startet in die 10. Runde

Ziel des Programms ist es, bei den ersten Schritten auf dem Weg zum Unternehmen zu unterstützen: Im Programm werden Zuschüsse zu Personal-, Projekt-, Miet- und Reisekosten sowie wertvolles Know-How zur Gründung geboten. Zielgruppe sind Personen zwischen 18 und 30 Jahren.

Die neuen Teams für die 10. Runde des Programms stehen schon in der Pipeline und werden mit Dezember ins neue Programm starten.

aws Geschäftsführer Bernhard Sagmeister freut sich über den Erfolg des Programms: „aws First Inkubator spricht ja grundsätzlich eine sehr gründungsaffine Zielgruppe an. Trotzdem kann das Programm hier noch einen wesentlichen Gründungsimpuls geben. Wie unsere Evaluierung ergeben hat, steigerte sich der Wunsch ein Unternehmen zu gründen mit Teilnahme am Programm um 50 Prozent. Das Ergebnis sind neue innovative Unternehmen und die Etablierung von Unternehmertum als Berufsoption. Auf diesen Erfolg wollen wir auch weiterhin aufsetzen und freuen uns auf viele Neugründungen aus der diesjährigen aws First Inkubator-Runde.“

Seit 2014 wurden im Rahmen der Förderung 83 Projekte und 350 potenzielle zukünftige Gründer*innen in der Vorgründungsphase begleitet. Viele Projekte werden danach weitergeführt und etwa mit den Förderungsprogrammen aws Preseed und aws Seedfinancing unterstützt. Finanziert wird aws First Inkubator vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW).



Die Start-ups für den Pitch beim aws First Pitch Day

Insgesamt haben sich sechs Unternehmen der Jury vorgestellt:

money:care

Durch money:care wird Geldanlage neu gedacht: Finanzielle Absicherung und Altersvorsorge werden mit den Werten einer Generation in Einklang gebracht, die gegen die Folgen des Klimawandels und für den Abbau von Ungleichheiten kämpft. Hierfür sammelt money:care Informationen zur Nachhaltigkeit börsengelisteter Unternehmen und bereitet diese verständlich auf. Mit dem digitalen Filtertool werden Privatanleger*innen dazu ermächtigt, durch ihre bewusste Geldanlage positiven Wandel voranzutreiben. Die gesteigerte Transparenz soll dazu beitragen, dass der Wert nachhaltig geführter Unternehmen gegenüber konventionellen steigt und wirkungsvolles Investieren Marktanteile gewonnen werden.

Glasskube

Glasskube gibt Unternehmen die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten zurück. Wir ermöglichen eine One-Klick-Installation und automatisiertes Updaten von getesteter Open-Source-Software im eigenen Rechenzentrum oder Cloud des Unternehmens und beenden die Abhängigkeit von großen SaaS-Dienstleistern. Wir geben Unternehmen ihre Digitale Souveränität zurück, sind hochverfügbar, sicher, 100 % DSGVO-konform und reduzieren die Anzahl von Drittanbietern. https://glasskube.eu

Zeitgeber

Zeitgeber integriert biologisch und therapeutisch wirksame Anwendungen von Licht in einen harmonischen Aufwachprozess. Im Gegensatz zu Lichtweckern ist das Produkt dabei das erste, das den Biorhythmus an einen gewünschten Zeitplan anpassen kann. Außerdem bietet es eine anerkannt effektive Behandlungsmethode gegen Winterdepression.

inQmate

Das Team von inQmate automatisiert mit seiner Entwicklung lästige Routinetätigkeiten in biologischen und medizinischen Forschungslaboren. Dabei wird viel Wert auf Sterilität und Reproduzierbarkeit gelegt, was den Wissenschaftler*innen die Möglichkeit schafft, ihre Ressourcen effizienter einzusetzen. Unternehmen können dadurch die Entwicklungsprozesse neuer Medikamente verbessern und gleichzeitig Geld und Einwegmaterial einsparen.

ProtectLIB

Das Team entwickelt im Zuge des aws First Inkubator 2022-Programms einen sogenannten „Nail-Penetration-Tester“, mit welchem Lithium Ionen Batterien (LIB) gezielt zerstört werden können. Hierbei wird unter anderem die Brandgefahr von LIBs analysiert, und wie diese in Zukunft auch eliminiert werden kann. Anhand der gewonnenen Daten aus diversen Versuchen ist es das Ziel, ein sicheres Zerkleinern garantieren zu können, um die Entsorgung und infolgedessen das Recycling von LIBs sicherer und nachhaltig zu gestalten.



Hubiana

HUBIANA digitalisiert die Wildfleisch Direktvermarktung - Bewusste Genießer*innen und Feinschmecker*innen beziehen mit HUBIANA gesundes & nachhaltiges Wildfleisch direkt von Jäger*innen aus der Umgebung. Aktuell validieren wir unsere Hypothesen, entwickeln das MVP und suchen Talente in den Bereichen Softwareentwicklung und UX/UI Design. Werde Teil des nachhaltigsten Marketplace für regionales Fleisch und geh' gemeinsam mit uns auf die Pirsch: info @ hubiana.at



Weitere Informationen zum Programm unter: https://www.aws.at/aws-first-inkubator/

