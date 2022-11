Wiener High-Tech Unternehmen mit Elektronik-Komponenten an Bord des NASA Mondfluges

Wien (OTS) - Am 16. November 2022 war es endlich soweit – der erste NASA Testflug um den Mond im Rahmen von NASA Artemis wurde erfolgreich gestartet. Das ist der nächste Schritt für die Rückkehr der NASA zum Mond im Rahmen von Artemis und ebnet den Weg für bemannte Missionen zum Mars. Das Wiener Unternehmen TTTech ist mit seinen Produkten an Bord des Avionik-Systems (des „zentralen Nervensystems“ der Raumkapsel). Der mit Artemis I betitelte Flug ist der erste unbemannte Flug der NASA Orion Raumkapsel auf der leistungsstärksten Rakete der Welt, dem Space Launch System (SLS). Orion fliegt dabei eine Runde um den Mond, um wichtige Daten für den nächsten bemannten Flug zu sammeln. Artemis hat zum Ziel, wieder Menschen, vor allem die erste Frau und die erste Person of Color, auf den Mond zu bringen und auch die weitere Weltraumerforschung bis zum Mars zu ermöglichen.

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Start von Artemis I und wir sind sehr stolz darauf, als eines von nur zwei österreichischen Unternehmen mit an Bord zu sein. Wir haben viele Jahre lang eng mit unseren Partnern in den USA, den Firmen Lockheed Martin und Honeywell, sowie der NASA und auch mit Airbus Defense & Space und der Europäischen Weltraumagentur (ESA) auf dieses Ziel hingearbeitet. Artemis I ist die erste von drei Artemis Missionen, bei denen unsere Produkte verwendet werden und die auf österreichische Technologie und Innovation vertrauen,“ sagt Christian Fidi, Senior Vice President Business Unit Aerospace, TTTech.

Die Produkte von TTTech Aerospace bilden die Basis für den Aufbau des TTEthernet®-Netzwerks [1]. Dieses ist das „zentrale Nervensystem“ von Orion und verbindet eine Vielzahl von eigenständigen Sensoren, Computern und Aktuatoren [2] miteinander, die für verschiedene sicherheitskritische Funktionen, wie Flugsteuerung oder Lebenserhaltungssysteme, sowie nicht-kritische Funktionen, wie z.B. Videokommunikation zuständig sind. TTEthernet® unterstützt den Datentransfer innerhalb der Raumkapsel, sowie die Interoperabilität mit anderen Raumfahrzeugen, Trägerraketen und der NASA Gateway Raumstation.

TTTech Aerospace arbeitet seit 2006 mit der NASA sowie den amerikanischen Großunternehmen Honeywell und Lockheed Martin. Honeywell liefert das Avioniksystem (das „Hirn“ von Orion) und Lockheed Martin ist der Hauptauftragnehmer für Orion). Die Produkte von TTTech Aerospace werden auch im Europäischen Servicemodul (European Service Module – ESM) der Europäischen Weltraumorganisation ESA verwendet. Das ESM stellt Hauptantrieb und Energie bereit, speichert aber auch Treibstoff, Wasser, Sauerstoff und Stickstoff. Der erste erfolgreiche Testflug („Exploration Test Flight EFT-1“) von NASA Orion erfolgte im Jahr 2014. Danach gab es weitere Testreihen und Anpassungen in Vorbereitung für den Start von Artemis I. Nach Abschluss des ersten unbemannten Testfluges, wird es einen ersten bemannten Testflug (Artemis II) geben.

Weiterführende Informationen:

Über TTTech Aerospace



TTTech Aerospace gehört zur TTTech Group, einer global ausgerichteten Gruppe von High-Tech-Unternehmen mit Gründungsstandort und Hauptsitz in Wien, Österreich. Die sicheren, vernetzten Rechnerplattformen der TTTech Group eröffnen neue Möglichkeiten im Bereich Automation/Autonomie, Sicherheit und IoT für die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, mobile Maschinen und die industrielle Automation und tragen dadurch zu einer nachhaltigeren Welt bei.



Die Produkte von TTTech Aerospace bringen diese Möglichkeiten in die Luft- und Raumfahrtindustrie. TTTech Aerospace liefert leistungsstarke, verlässliche sicherheitskritische vernetzte Rechnerplattformen (das ‚Gehirn‘), die Systeme an Bord von Flugzeugen, Drehflüglern, unbemannten Luftfahrzeugen (UAV), Flugtaxis, Raumfahrzeugen und Trägerraketen über unser Datennetzwerk (das ‚Nervensystem‘) verbinden. Die Rechnerplattformen von TTTech Aerospace garantieren das hochzuverlässige Funktionieren und die Erweiterung von Anwendungen wie Stromversorgung, Luftfahrtelektronik, Umweltkontrollsystemen, Triebwerkssteuerungen oder Fly-by-Wire (Fliegen mittels Computer) oder anderen Systemen. Die Produkte von TTTech Aerospace haben bereits mehr als 1 Milliarde Flugstunden in großen Verkehrsflugzeugen und mehr als zwei Millionen Kilometer im Weltraum zurückgelegt.



https://www.tttech.com

[1] TTEthernet® Technologie wurde von TTTech Aerospace entwickelt, in Kooperation mit der NASA standardisiert und 2019 in den International Avionics System Interoperability Standards (IASIS) als Kommunikationsnetzwerk für Weltraummissionen, u.a. Artemis Programm. Es kommt bereits in verschiedenen Raumfahrtprogrammen, wie dem NASA Gateway und Ariane 6 zum Einsatz.

[2] Aktuatoren setzen elektrische Steuerungssignale in eine Aktion um.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

Judith Lebic, Senior Communication Expert

E-Mail: pr @ tttech.com | Tel.: +43 1 585 34 34 0