Innofreight strebt durch digitale Innovation mit Nexxiot den sichersten Güterwagenpark für den Schienengüterverkehr in Europa an

Bruck An Der Mur, Österreich und Zürich (ots/PRNewswire) - Innofreight digitalisiert den gesamten Fuhrpark der InnoWaggons, um einen neuen europäischen Maßstab für Sicherheit und Effizienz zu setzen. Das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, setzt auf die weltweit modernste Technologie, um den Schienengüterverkehr in ganz Europa sicherer zu machen.

Innofreight, das preisgekrönte Unternehmen für europäische Schienenlogistik, hat sich für Nexxiot entschieden, um die Digitalisierung seines gesamten Fuhrparks abzuschließen. Das Unternehmen, das gerade seinen neuen Hauptsitz in Bruck an der Mur in Österreich bezogen hat, arbeitet eng mit seinen Kunden und der gesamten Branche zusammen, um Container, Waggons und Entladesysteme zu entwickeln, die den Schienengüterverkehr ständig optimieren. Innofreight setzt sich für höchste professionelle Standards, Innovation und modulare Lösungen für maximale Kapazitäten in ganz Europa ein, um den ökologischen Fortschritt voranzutreiben und die Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu unterstützen.

Innofreight, das bereits mehr als 1.000 seiner Waggons mit der Asset-Intelligence-Technologie von Nexxiot ausgestattet hat, wird nun die Digitalisierung des gesamten Fuhrparks weiter vorantreiben. Isabella Legat, CEO von Innofreight, erklärte: „Das Unternehmen ist in über 20 Ländern tätig und wickelt jedes Jahr über zwei Millionen Containerentladungen ab. Mit einem Güterwagenpark von 2.700 Waggons und 23.000 Containern im Einsatz, ist die Einführung neuester digitaler Strategien von unschätzbarem Wert für unsere Kunden und Partner, insbesondere wenn es um die Sicherheit geht. Hier kann es keine Kompromisse geben."

Die neuen Triebwagen werden von TŽV Gredelj, Kroatien, produziert, das zur Tatravagónka-Familie gehört – einem Werk mit mehr als 125 Jahren Tradition und Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung, Rekonstruktion, Modernisierung und Wartung von Schienenfahrzeugen aller Art. Diese Fahrzeuge werden zusammen mit dem bestehenden Fuhrpark mit dem branchenführenden Globehopper-Konnektivitäts-Gateway von Nexxiot ausgestattet.

Innofreight betreibt täglich 230 Blockzüge in ganz Europa und ist bestrebt, Logistiklösungen zu entwickeln, die den Straßenverkehr auf die Schiene verlagern, um CO2 zu reduzieren, und entwickelt modulare Angebote zur Maximierung von Kapazität, Effizienz und Flexibilität.

Stefan Kalmund, CEO von Nexxiot, kommentierte: „Wir befürworten die Haltung von Innofreight zur Innovation und unterstützen die beeindruckende Vision für ein effizienteres und ökologischeres Transportnetzwerk."

Legat erklärte: „Es ist die Kultur von Innofreight, auf ständige Verbesserung zu drängen. Die Daten, die wir durch die Technologie von Nexxiot sammeln, schaffen Transparenz, höhere Effizienz und Produktivität durch die intelligente Nutzung von Daten. Wir sind immer bestrebt, die beste strategische und kulturelle Verbindung zu finden, um den Nutzen für unsere Kunden zu maximieren. Wir sind die Partnerschaft mit Nexxiot im vergangenen Jahr um diese Zeit eingegangen. Seitdem haben wir gelernt, dass wir für unsere Kunden in ganz Europa neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Wartungseffizienz und Kundendienst setzen können. Die Lösungen von Nexxiot werden wir einsetzen, um unser Geschäft sowie unsere Dienstleistungen im Einklang mit unserem Qualitäts- und Sicherheitsstandard zu erweitern, während wir die Schienengütertransporte weiter optimieren."

Informationen zu Innofreight:

Das 2002 gegründete Schienenlogistikunternehmen hat seinen Sitz in Bruck an der Mur (Österreich) und wickelt zwei Millionen Containersendungen pro Jahr ab. Die mehr als 130 internationalen Mitarbeiter des Unternehmens schlagen für ihre Kunden 23.000 Container, 2.700 InnoWaggons und 230 Blockzüge um. Die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren sich auf die Entwicklung von innovativen Güterwagen, Containern und Entladesystemen für und in Zusammenarbeit mit seinen Kunden.

Weitere Informationen auf www.innofreight.com

Informationen zu Nexxiot:

Nexxiot ist ein TradeTech-Pionier für Asset Intelligence mit dem Ziel, den globalen Transport einfacher, sicherer und sauberer zu machen.

Die bewährte integrierte Technologie von Nexxiot bietet Schifffahrtsunternehmen, Frachteigentümern und Betreibern von Eisenbahnwaggons in der Lieferkette wichtige operative Informationen und Transparenz. Kunden und Partner wie Hapag-Lloyd und Knorr-Bremse sind nun in der Lage, ihre Anlagen von jedem Ort der Welt aus in Echtzeit zu überwachen.

Nexxiot hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist in ganz Europa und den USA mit einem internationalen Team von Mitarbeitern aus 30 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexxiot.com

