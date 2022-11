Croquis von Samyang Holdings Biopharmaceuticals Division beweist Wirksamkeit und Sicherheit in globalem Webinar

Die Liftingfaden-Marke „Croquis" der biopharmazeutischen Abteilung von Samyang Holdings zielt nach der EU aktiv auf den lateinamerikanischen Markt und erweitert seine Marktbasis.

Die biopharmazeutische Abteilung von Samyang Holdings (CEO: Lee Young-Joon) gab am 2. November bekannt, dass sie ein Webinar an der „IMCAS Academy" abgehalten hat, um über die Sicherheit und Wirksamkeit von Croquis zu informieren und das Verfahren vorzustellen. Internationaler Masterkurs zur Wissenschaft des Alterns (IMCAS = International Master Course on Aging Science) ist eine der drei großen Konferenzen für medizinische Ästhetik, auf denen Experten die neuesten Trends und Medizintechnik erörtern. Die IMCAS Academy ist eine Online-Vortragsplattform.

Samyang Holdings präsentierte das Lifting-Verfahren mit medizinischen Experten unter dem Motto „Bio-Stimulation & Lifting-Wirkung mit PDO*-FÄDEN" auf der IMCAS-Plattform. Bei der Bekanntgabe von Nebenwirkungen, Ursachen, Vorbeugungsmaßnahmen und Behandlungsmethoden erhielt der Faden positive Reaktionen aus dem Publikum.

Samyang Holdings stellte drei brasilianische Dermatologen vor: Dr. Clara Santos, Dr. Patrica Omiga und Dr. Fabiano Leal konzentrierten sich als Referenten auf den lateinamerikanischen Markt. Aufgrund ihrer vielfältigen klinischen Erfahrungen sind sie als einflussreiche Spezialisten auf dem brasilianischen Markt für medizinische Ästhetik angesehen und respektiert. Nach Angaben der Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) ist Lateinamerika ein aufstrebender Markt, der jedes Jahr eine beträchtliche Wachstumsrate aufweist.

Etwa 1.360 Personen hatten sich vorab für das Croquis-Webinar angemeldet und 435 Personen sahen es sich gleichzeitig in Echtzeit an. Dies war die größte Anzahl von Teilnehmern bei einem Webinar der IMCAS Academy speziell zum Thema Lifting-Fäden, was das große Interesse an Croquis bestätigt.

Samyang Holdings gab die Ergebnisse einer globalen Fallstudie für die Liftingfaden-Marke „Croquis" bekannt, die deren Wirksamkeit und Sicherheit anhand von Daten beweist. Das Unternehmen unterzeichnete Verkaufsverträge in 18 Ländern weltweit, darunter in der EU, Japan und Lateinamerika. Es ist auch dabei, eine behördliche Marktzulassung in den USA zu erhalten.

Durch datenorientiertes Marketing gewinnt Croquis das Vertrauen der medizinisch-ästhetischen Industrie weltweit. Das Unternehmen sichert verschiedene Daten durch klinische Studien, um die Korrelation zwischen der Wirkung der Behandlungen und den physikalischen Eigenschaften des Lifting-Fadens für evidenzbasiertes Marketing zu beweisen.

