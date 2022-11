Marlies Felfernig neue Kommunikationsleiterin von Alstom Österreich

Alstom in Österreich und insbesondere der Produktionsstandort Wien ist als neues globales Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen von großer Bedeutung. Hier nimmt eine strategisch ausgerichtete und überzeugende Kommunikation eine wichtige Rolle ein. Ich freue mich unheimlich, dass wir mit Marlies Felfernig eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin und Führungskraft gewinnen konnten, die ihre internationale branchenübergreifende Erfahrung in diese entscheidende Unternehmensphase einbringt Jörg Nikutta, Geschäftsführer von Alstom Österreich 1/2

Saubere Mobilität und nachhaltige Verkehrslösungen gehören zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Alstom baut Straßenbahnen in Wien für Wien und für die Welt. Nächstes Jahr bauen wir die tausendste Straßenbahn in der Donaustadt – was für eine Erfolgsgeschichte! Marlies Felfernig, Leiterin Kommunikation bei Alstom Österreich 2/2

Wien (OTS) - Marlies Felfernig ist neue Leiterin der Kommunikation bei Alstom Österreich. Die 38-jährige verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Berufserfahrung im Bereich Communications und Projektmanagement und hat in dieser Zeit mehrere Führungspositionen verantwortet. Zuletzt leitete Felfernig u.a. den Bereich Kommunikation der Nachhaltigkeitsorganisation Arche Noah, der Veterinärmedizinischen Universität Wien sowie eine Pressestelle im Europäischen Parlament.

Die Kommunikatorin ist nach ihren ersten hundert Tagen in der neuen Funktion begeistert vom Potenzial, das das Unternehmen Alstom in Österreich und international bereithält: „ Saubere Mobilität und nachhaltige Verkehrslösungen gehören zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Alstom baut Straßenbahnen in Wien für Wien und für die Welt. Nächstes Jahr bauen wir die tausendste Straßenbahn in der Donaustadt – was für eine Erfolgsgeschichte! “, so Felfernig.

Der Schienenfahrzeughersteller Alstom hatte Anfang des Jahres 2021 Bombardier Transportation übernommen und ist seitdem Weltmarktführer im Bereich der smarten und nachhaltigen Mobilität. „ Alstom in Österreich und insbesondere der Produktionsstandort Wien ist als neues globales Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen von großer Bedeutung. Hier nimmt eine strategisch ausgerichtete und überzeugende Kommunikation eine wichtige Rolle ein. Ich freue mich unheimlich, dass wir mit Marlies Felfernig eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin und Führungskraft gewinnen konnten, die ihre internationale branchenübergreifende Erfahrung in diese entscheidende Unternehmensphase einbringt “, unterstreicht Jörg Nikutta, Geschäftsführer von Alstom Österreich.

Marlies Felfernig besitzt zwei Diplom-Abschlüsse der Universität Wien: in Rechtswissenschaften und in Sozialwissenschaften. Die Kommunikatorin zeichnet als Director Communications Austria verantwortlich für den kommunikativen Gesamtauftritt und die strategische Beratung der Geschäftsleitung von Alstom Österreich. Sie berichtet an Stefan Brauße, VP Communications DACH.

Über Alstom

Alstom entwickelt und vertreibt Mobilitätslösungen, um gemeinsam mit seinen Kunden den Weg in eine kohlenstoffarme Zukunft zu gehen. Die Produkte und Lösungen von Alstom bilden eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft des globalen Transportmarktes. Das Produktportfolio von Alstom reicht von Hochgeschwindigkeitszügen, U-Bahnen, Monorail und Straßenbahnen über integrierte Systeme, personalisierte Serviceleistungen, Infrastruktur und Signaltechnik bis hin zu digitalen Mobilitätslösungen. Weltweit hat Alstom mehr als 150.000 Fahrzeuge im Fahrgastbetrieb. Alstom mit Hauptsitz in Frankreich ist in 70 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 70.000 Mitarbeitende. Alstom in Wien ist weltweites Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter:innen, die die gesamte Wertschöpfungskette – vom ersten Kundenkontakt über die Entwicklung, Montage, Komponentenfertigung bis zur Betreuung nach der Inbetriebnahme der Fahrzeuge bei unseren Kunden in aller Welt abdecken. www.alstom.com



Rückfragen & Kontakt:

Marlies Felfernig

Director Communications Austria

ALSTOM Transport Austria GmbH

Tel.: +43 664 965 4970

E-Mail: marlies.felfernig @ alstomgroup.com