MSD Österreich begrüßt Ausweitung der kostenfreien HPV-Impfung

Mit der Ausweitung des kostenfreien HPV-Impfprogramms bis zum vollendeten 21. Lebensjahr ist ein bedeutender gesundheitspolitischer Schritt gesetzt worden, da mit der HPV-Impfung Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor HPV-assoziierten Krebserkrankungen geschützt werden können. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Durchimpfungsrate stetig zu erhöhen, um dem WHO-Ziel einer 90%igen Durchimpfungsrate bis zum Alter von 15 Jahren und somit der Eliminierung HPV-assoziierten Krebserkrankungen möglichst schnell näher zu kommen. Mit der nun beschlossenen Ausweitung ist ein dafür wichtiger Grundstein gelegt worden! Ina Herzer, Geschäftsführerin MSD Österreich 1/2

MSD freut sich auf die weitere Kooperation mit allen relevanten medizinischen und institutionellen Partnern, um den österreichweiten Zugang zur HPV-Impfung weiterhin zu verbessern und die Durchimpfungsraten zu erhöhen. Ina Herzer, Geschäftsführerin MSD Österreich 2/2

Wien (OTS) - MSD Österreich zeigt sich über die gestern von Bund, Ländern und Sozialversicherung getroffene Grundsatzentscheidung, die HPV-Impfung zukünftig bis zum abgeschlossenen 21. Lebensjahr für Frauen und Männer kostenfrei anzubieten, erfreut.



„Mit der Ausweitung des kostenfreien HPV-Impfprogramms bis zum vollendeten 21. Lebensjahr ist ein bedeutender gesundheitspolitischer Schritt gesetzt worden, da mit der HPV-Impfung Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor HPV-assoziierten Krebserkrankungen geschützt werden können. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Durchimpfungsrate stetig zu erhöhen, um dem WHO-Ziel einer 90%igen Durchimpfungsrate bis zum Alter von 15 Jahren und somit der Eliminierung HPV-assoziierten Krebserkrankungen möglichst schnell näher zu kommen. Mit der nun beschlossenen Ausweitung ist ein dafür wichtiger Grundstein gelegt worden!“ stellt Ina Herzer, Geschäftsführerin von MSD Österreich, fest und ergänzt: „MSD freut sich auf die weitere Kooperation mit allen relevanten medizinischen und institutionellen Partnern, um den österreichweiten Zugang zur HPV-Impfung weiterhin zu verbessern und die Durchimpfungsraten zu erhöhen."

Humane Papillomaviren (HPV) sind eine Gruppe von Viren, die krankhaftes Zellwachstum auslösen und zu Krebsvorstufen, Krebs sowie Genitalwarzen führen können. Es gibt mehr als 200 HPV-Typen, von denen mindestens 14 Krebs verursachen können. Die Übertragung erfolgt durch direkten Schleimhautkontakt, meist beim Geschlechtsverkehr. Im Laufe ihres Lebens infizieren sich die meisten Frauen und Männer mit HPV, manche sogar mehrfach. In den meisten Fällen bewirkt die Immunabwehr zwar ein spontanes Abheilen der HPV-Infektion, chronische Infektionen mit bestimmten HPV-Stämmen können aber später zu Krebsvorstufen und Krebserkrankungen führen. Die HPV-Stämme 16 und 18 sind gemeinsam für rund 71% aller weltweit auftretenden Gebärmutterhalskarzinome verantwortlich, insgesamt sieben Stämme lösen 90% aller Gebärmutterhalskarzinome aus. Es werden auch andere Krebsarten größtenteils durch HPV ausgelöst, wie beispielsweise: Rachenkrebs zu 70%, Anuskarzinom zu 90%, Peniskarzinom zu 60% und Vagina- sowie Scheidenkrebs zu über 70%. Außerdem erkrankt jede:r Zehnte im Laufe des Lebens an Genitalwarzen, die zu 90% von zwei HPV-Stämmen verursacht werden.

Der Österreichische Impfplan empfiehlt die HPV-Impfung für Mädchen und Buben ab neun Jahren. Bisher stand die HPV-Impfung bis zum vollendeten 12. Lebensjahr kostenfrei und bis zum abgeschlossenen 18. Lebensjahr vergünstigt zur Verfügung.

Über MSD

MSD ist eines der weltweit führenden Gesundheitsunternehmen, das Arzneimittel und Impfstoffe für die Gesundheit von Menschen und Tieren erforscht, entwickelt und produziert. Seit mehr als 125 Jahren forscht MSD an Arzneimitteln und Impfstoffen zur Bekämpfung der weltweit bedeutendsten Erkrankungen – mit der Mission, die Welt und das Leben von Menschen und Tieren zu verbessern und dem Anspruch, eines der weltweit führenden forschenden biopharmazeutischen Unternehmen zu sein. Das Unternehmen setzt sich aus Überzeugung für die Gesundheit der Patienten und der Bevölkerung ein, indem es den Zugang zu Versorgungslösungen durch langfristige Strategien, Programme und Partnerschaften verbessert. Heute ist MSD führend in der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere bedrohen – darunter Krebs, Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola sowie neue Tierkrankheiten. Seit Mai 2020 ist das Wiener Biotech Unternehmen Themis ebenfalls Teil des Konzernverbunds und fokussiert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen und Immunmodulationstherapien für Infektionskrankheiten und Krebs. MSD ist die kurze Firmenbezeichnung von Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., die österreichische Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Kunsch, MSc

Lead Communication Oncology & Vaccines

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H THE ICON VIENNA

Turm A, 20. Stock

Wiedner Gürtel 9-13

1100 Wien

alexandra.kunsch @ merck.com

M +43 664 5236905

www.msd.at