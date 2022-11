Giving Friday statt Black Friday

dm spendet fünf Prozent vom Tagesumsatz an ökologische Projekte

Salzburg/Wals (OTS) - Am letzten Freitag des Novembers gibt es bei dm drogerie markt Prozente der anderen Art: Bereits zum fünften Mal ruft das Unternehmen den Giving Friday aus. Kunden tun am 25. November mit ihrem Einkauf Gutes, denn fünf Prozent des gesamten Tagesumsatzes gehen an nachhaltige Initiativen in Österreich.

Alle Jahre wieder locken Unternehmen am letzten Freitag des Novembers die Kunden mit Rabatten und Schnäppchen. Auch bei dm gibt es Prozente, allerdings in anderer Form. „Wir haben die Dauerpreis-Garantie, deshalb benötigen wir keinen extra Tag mit Spezial-Angeboten. Wir setzen uns lieber für Nachhaltigkeit ein und haben uns deshalb einmal mehr dazu entschieden zu spenden. Fünf Prozent des Tagesumsatzes aus den Filialen, dem Online Shop dm.at und der Mein dm-App gehen an den guten Zweck“, sagt Christian Freischlager, Mitglied der Geschäftsleitung bei dm.

Unterstützung zweier nachhaltiger Projekte



Wie im Vorjahr unterstützt dm mit dem Giving Friday Projekte, die sich für Biodiversität und Artenvielfalt einsetzen. Dabei handelt es sich um die GLOBAL 2000 Initiative Nationalpark Garten sowie das Bildungsprogramm AckerRacker von Acker Österreich.



