SPÖ-Bayr: Zugang zu Wissen über Sexualität, Verhütung, Selbstbestimmung und sichere Abtreibung ist unerlässlich

Weltbevölkerung wächst auf acht Milliarden Menschen

Wien (OTS/SK) - Die Weltbevölkerung erreicht diese Woche die Grenze von acht Milliarden Menschen. Es ist eine Welt, in der mehr Menschen gebildet sind und gesünder leben als je zuvor in unserer Geschichte. Dazu Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung und Präsidentin des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte: „Eine Weltbevölkerung von acht Milliarden Menschen stellt uns vor Herausforderungen, für die wir die Mittel und Methoden schon längst hätten, einzig und alleine der politische Wille fehlt, dass alle Menschen Zugang zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten, den damit verbundenen Services der Gesundheitseinrichtungen und das Wissen über Sexualität auch wirklich haben.“ ****

Vor allem die Körper der Frauen seien nach wie vor wahre Schlachtfelder, wo sich Fundamentalisten unterschiedlicher Religionen und Ideologien austoben würden. „Sie alle eint, dass man Frauen entmündigen will und ihnen ihr Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper nehmen will, sie in ungewollte Ehen oder Schwangerschaften zwingen, sie auf Gebärmaschinen reduzieren und sie nicht ausreichend vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützen will“, benennt Bayr die Ziele der ewiggestrigen Frauenfeinde.

Während der heutige Tag eine Erfolgsgeschichte für die Menschheit darstellt, gibt er auch Anlass zur Besorgnis über die Zusammenhänge zwischen Bevölkerungswachstum, Armut und Klimaerhitzung – am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren, in Somalia nehmen Ernährungsunsicherheit und Gewalt zu, weltweit bleibt der Bedarf an Familienplanung nach wie vor ungedeckt und geschlechtsspezifische Gewalt hält an. Wenn wir eine Welt erreichen wollen, in der acht Milliarden von uns in der Lage sind, sich zu entfalten und zu gedeihen, müssen wir, wie es die UNFPA-Exekutivdirektorin Dr. Natalia Kanem ausdrückt, auf allen Ebenen stärker zusammenarbeiten und uns auf Menschenrechte und Wahlmöglichkeiten konzentrieren. Und obwohl dies in unserer zerrissenen Welt nicht einfach sein wird, ist es notwendig, so Bayr. (Schluss) lp

