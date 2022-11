Aktivitäten in der meinkaufstadt Wien im Dezember 2022

Wo tut sich was in Wien? Nähere Infos auf www.meinkaufstadt.wien

Wien (OTS) - Wien bietet vieles: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Einkaufscenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. Die neue Dachmarke „meinkaufstadt Wien“ unterstützt die Wiener Nahversorger.

Die Kampagne zur neuen Dachmarke startet am 21. November. Von 24. bis 26 November werden in Wien Lindor-Kugeln verteilt. In diesen Gebieten kann man sich eine abholen:

Allerheiligenplatz / Alt-Ottakring / Alt-Penzing / Donaufeld / Einkaufskreis Wien West / Favoriten Frankhplatz / Hernalser Hauptstraße / Jedlersdorf Stammersdorf / Jedlesee / Josefstädter Straße/ Kaiserstraße / Kalvarienberggasse / Kirchengasse / Lainz / Landstraße / Lerchenfelder Straße Meidling / Ober St. Veit / Pilgramgasse / Reinprechtsdorferstraße / Simmering / Speising /Spezialisten am Alsergrund / Spitz in Floridsdorf / Westbahnstraße / Wiedner Hauptstraße

Einkaufen in Wien, das bedeutet, ein leicht erreichbares, großes Angebot an Geschäften unterschiedlicher Branchen, Restaurants und Kaffeehäusern in der ganzen Stadt vorzufinden. Einkaufen in Wien, das bedeutet, reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken - die durch nichts zu ersetzen sind - zu erleben.

Hier die Veranstaltungen, die im Dezember stattfinden:

3. Bezirk

Landstraßer Kaufleute

03.12. - 31.12. Einkaufen und Gewinnen

Wer an einem Samstag im 3. Bezirk einkauft und die Rechnung bis zum darauffolgenden Freitag, 12:00 Uhr, hochlädt, erhält mit etwas Glück den Rechnungsbetrag retour (maximal 100 Euro). Jede Woche wird eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner ermittelt.

Weitere Informationen: www.gewinnimdritten.at



5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

01.12. - 29.12. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Unbedingt probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig.

7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

07.12. - 28.12. DER Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

DER Neubaumarkt findet immer mittwochs von 11 bis 19 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. Er bringt erfrischend rurales Flair in den 7. Bezirk. „DER Neubaumarkt“ steht für D wie „Direktvermarktung“, E wie „Ehrlich produziert“ und R wie von „Regionalen Anbietern“. Hier können köstliche Produkte von Direktvermarktern gekauft werden: Knackiges Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes, uvm. Bei der Auswahl der Anbieter wurde auf Bio-Zertifizierung und möglichst ressourcenschonende Verpackungen der Waren geachtet. Die Termine im Dezember:



8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

09.12. - 23.12. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt.



15. Bezirk

IG Kaufleute der Reindorfgasse

01.12. - 24.12. Advent in der Reindorfgasse 2022

Ein Highlight ist das Advent-Benefizkonzert am Samstag, den 10.12. ab 17 Uhr in der Pfarrkirche Reindorf: Adventsingen des Reindorfer Ensembles unter der Leitung von Renate Weniger gemeinsam mit Geschichten vorgetragen von Pater Ludwig Deyer. www.reindorfgasse.net



20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.12.: AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).



21. Bezirk

Interessensgemeinschaft Donaufeld

09.12.: 16. Gospelkonzert der IG Donaufeld

Am Freitag, den 9. Dezember, lassen die Donaufelder Kaufleute wieder den Pius-Parsch-Platz 3 erbeben: Zum heuer 16. Mal holen sie den Longfield Gospel Choir in die Pfarrkirche Floridsdorf. Einlass bei freier Platzwahl ist ab 19:15 Uhr. Beginn um 19:30 Uhr

Karten gibt es ab sofort um 23 Euro bei den folgenden vier Vorverkaufsstellen in Floridsdorf: Mawridis Obst & Gemüse21, Hoßplatz 15, Tel.: +4312722714, Öffnungszeiten: Mo-Fr: 7-17 Uhr, Sa: 7-12 Uhr; Madame Fashion21, Franz Jonas Platz 2 (Müllerpassage) & 21, Wagramerstraße 195 (EKZ Citygate) Tel.: +4369912766066, Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-19 Uhr, Sa: 9-18 Uhr; Tapezierer Peter Ullmann21, Scheffelstraße 24, Tel.: +4312781696, Öffnungszeiten: Mo-Do: 9-12 & 15-16:30 Uhr, Fr: 9-12 Uhr; Kochraum Design21, Donaufelder Straße 73/5/G4B, Tel.: +4319974187, Öffnungszeiten: Mo & Mi: 9-12 u. 13-15 Uhr; Di, Do & Fr 9-12 u. 13-18 Uhr



