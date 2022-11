FPÖ – Hafenecker brachte Antrag für Aufnahme des Klimaterrorismus in den Verfassungsschutzbericht ein

„Wenn Menschenleben gefährdet, Kunstwerke zerstört und bewusst Gesetzesbrüche begangen werden, dann dürfen wir das nicht akzeptieren. Das sind wir unseren Kindern schuldig!“

Wien (OTS) - „Längere Zeit haben diese Klima-Aktivisten als ,Wohlfühl-Kleber´ agiert, die für ihre irrsinnigen Aktionen nicht besonders mutig sein mussten – anders als in anderen Gegenden dieser Welt. Mittlerweile ist diese Sache aber völlig außer Kontrolle geraten, nach den von ihnen verübten Sachbeschädigungen und der Gefährdung von Menschenleben muss man ganz klar festhalten: Das sind keine Aktivisten, sondern Terroristen. Daher müssen sie auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden“, erklärte FPÖ-NAbg. Christian Hafenecker, MA heute in seinem Debattenbeitrag und brachte einen Antrag ein, der die Aufnahme von Klimaterrorismus und -extremismus in den Verfassungsschutzbericht zum Ziel hat.

„Wenn Menschenleben gefährdet, Kunstwerke zerstört und bewusst Gesetzesbrüche begangen werden, dann dürfen wir das nicht akzeptieren. Das sind wir unseren Kindern schuldig!“, so Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at