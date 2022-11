FPÖ – Schnedlitz: Bundesregierung muss Würde beweisen und endlich Neuwahlen ermöglichen

"Die Bevölkerung hat die Protz-, die ‚wir lassen alle in unser Land‘- sowie die offenkundige Korruptions-Politik von ÖVP und Grüne satt. Neuwahlen sind der einzig vernünftige Ausweg!“

Wien (OTS) - Im Zuge der Kurzen Debatte in der heutigen Nationalratssitzung betonte Schnedlitz, „die Österreicher haben die Nase voll von Korruption, Preisexplosionen und Asylmissbrauch“: „Diese Regierung ist moralisch bankrott und dass sie sich trotz ihres Scheiterns weiterhin an ihre Ämter klammern, ist nicht anderes als eine politische Konkursverschleppung. Dabei schrecken ÖVP und Grüne auch nicht davor zurück, das gesamte Land mit in den Abgrund zu reißen. Und genau aus diesem Grund muss dieser Regierung durch Neuwahlen endlich der Stecker gezogen werden.“



Für den Freiheitlichen Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz habe „die Bevölkerung etwas Besseres verdient“ als die Performance der derzeitigen Bundesregierung: „Um die eigene Unfähig- und Untätigkeit zu verbergen, versucht diese Regierung der Bevölkerung einzureden, die Politik sei ja machtlos, die Politik könne ja nichts gegen die unkontrollierte Asyl- und Teuerungswelle, die selbst eigentlich selbst herbeigeführt und forciert haben, unternehmen. Die Politik ist nicht machtlos. Das Problem ist die schwarz-grüne Bundesregierung, der es an Mut, Entschlossenheit und Willen fehlt überhaupt nur irgendetwas für die Österreicher zu tun. Unsere Bevölkerung hat etwas Besseres verdient, als diese Protz-Regierung mit ihren Luxus-Privatjet-Flügen und Sobotkas Goldklavier, natürlich alles auf Kosten der Steuerzahler.“



„Diese Regierung kann nicht ewig vor dem Wähler davonlaufen und verstecken. So wird auch im Jänner bei der nö. Landtagswahl die große Abrechnung mit einer ‚es reichen 3 statt 6 Ballkleider‘-Mentalität, den hohen Stromkosten der landeigenen EVN und einer Landeshauptfrau, die Ungeimpfte als Belastung beschimpft, kommen. In Niederösterreich wird die Bevölkerung also immer Jänner vom Würgegriff der ÖVP befreit werden, da die Landeshauptfrau die Unfähig- und Untätigkeit ihrer eigenen Volkspartei erkannt hat. Nun sollte auch die Bundesregierung, allen voran die Volkspartei selbstreflektierend Neuwahlen zustimmen, um so den letzten Rest an Würde zu beweisen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at