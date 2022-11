Bürgermeister Ludwig bei Industriellenvereinigung-Vollversammlung: „Bekenntnis zum Wiener Weg der engen Kooperation“

Stadt Wien hat mit Industrie-Know-How und Forschung an den Unis das Zeug zur Technologie-Metropole von Weltrang

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat gestern, Montag, bei der ordentlichen Vollversammlung der Industriellenvereinigung Wien (IV) die „exzellente Kooperation und Zusammenarbeit“ zwischen der Stadt und der Wiener Industrie betont. Gegenüber dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Wien, Christian C. Pochtler, bekräftigte Stadtchef Ludwig den „Wiener Weg der engen Kooperation“. Gemeinsam mit Industrie und Forschung an den Universitäten gelte es Wien als Technologiemetropole von Weltrang zu etablieren, so Ludwig. Die Grundlagen dafür seien gegeben, es sei deshalb auch wichtig, „den Stolz auf die Prunkte und Lösungen der Wiener Industrie auch mehr nach außen zu tragen.“

Weitere Herausforderungen für Wien als Industrie-Standort seien der Ausbau von Infrastruktur von Glasfaser- und 5G-Netztechnologie bis hin zu moderner Verkehrs-Infrastruktur wie dem Öffi-Netz und dem Regionen-Ringschluss mit der Nordost-Umfahrung. (Schluss) red

