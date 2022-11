Mahrer ad Klimaaktivisten: Schüttchaoten beschädigen Klimt-Gemälde in Wien!

Unter dem Deckmantel des Klimaaktivismus werden Kunstwerke beschädigt und das öffentliche Leben gestört.

Wien (OTS) - „Ich finde es gut und wichtig, wenn sich Menschen für den Klimaschutz einsetzen, aber die Attacken der Schütt- oder Klebechaoten, müssen in unserem Rechtsstaat rechtlich verfolgt werden. Hier geht es definitiv nicht mehr um den Klimaschutz“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Wiener Volkspartei fordert härteres Vorgehen

Um diesen mutwilligen Zerstörungsaktionen ein Ende zu setzen, müsse es nun dringend konkrete Maßnahmen geben. Bei Verwaltungsstrafen sollten die bestehenden Rahmen zur Spezial- und Generalprävention ausgeschöpft werden. Genauso sollten die durch diese Aktionen verursachten Kosten von den selbsternannten Moralaposteln konsequent eingefordert werden. „Mein Appell an die Klimaaktivisten ist daher:

So wird man nicht an den Verhandlungstisch geholt. Ihr schadet mit diesen Methoden leider der an sich guten Sache das Klima zu schützen und das ist wirklich erschütternd“, so Mahrer abschließend.

