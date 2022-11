AVISO: Preisverleihung Zivildiener des Jahres 2022 mit Staatssekretärin Claudia Plakolm, 21. November 2022, 17.30 Uhr

Wien (OTS) - Am Montag, den 21. November 2022, lädt Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, zur Preisverleihung der Zivildiener des Jahres 2022 in die Sofiensäle. Das Moderatorenteam 2:tages:bart wird durch den Abend begleiten. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Termin für Medien:

17.30 – 18.30 Uhr PREISVERLEIHUNG mit Staatssekretärin Plakolm

Ort: Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien (Einlass ab 17.00 Uhr)

