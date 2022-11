BIO AUSTRIA: Bio-Produkte des Jahres 2023 gekürt

Bio-Produkte aus Tirol und Niederösterreich holen sich den Sieg in der Kategorie BIO AUSTRIA Produkt des Jahres

Wien (OTS) - Am vergangenen Wochenende wurden anlässlich der Messe BIO Österreich in Wieselburg die Bio-Produkte des Jahres 2023 gekürt. Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb vom Magazin BIORAMA in Kooperation mit der Messe Wieselburg. In sieben Kategorien wurden die in diesem Jahr herausragendsten Produkte der Bio-Branche ermittelt. Die Bewertungskriterien der Jury – bestehend aus Reinhard Gessl (FiBL), BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann, Jürgen Undeutsch (Messe Wieselburg), Kulinarik-Journalistin Katharina Seiser und BIORAMA-Herausgeber Thomas Weber – waren Innovation, Design, Nachhaltigkeit und Spaßfaktor bzw. Geschmack.

Nach den umfassenden und spannenden Jurysitzungen war für BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann klar: "Die prämierten Produkte spiegeln die Innovationskraft unserer Biobäuerinnen und Biobauern und der Bio-Verarbeitungsbetriebe sowie die hohe Qualität biologischer Lebensmittel wider."

In der Kategorie "BIO AUSTRIA Produkt des Jahres" gab es heuer zwei Gewinner, da beide Produkte punktegleich aus den Bewertungen der Jury hervorgingen. Sowohl der Bio vom Berg – Vinschgerlaib als auch "Da’Biolupi" vom Dunkelsteiner Rösthaus wurden mit der Auszeichnung Produkt des Jahres prämiert.

Vinschgerlaib von BIO vom BERG - würzige Verführung aus Tirol

Der Vinschgerlaib ist ein Produkt der Tiroler Genossenschaft Bioalpin, die seit zwanzig Jahren Biolebensmittel von Biobäuerinnen und Biobauern in Tirol unter der Marke "BIO vom BERG" vertreibt. In Tirol und auch darüber hinaus sind diese Produkte beim Lebensmittelhändler MPreis erhältlich. Das große Vinschgerl ist ein überaus saftiges und würziges Roggenmischbrot auf Natursauerteig-Basis, verfeinert mit Brotklee. Das verwendete Bio-Getreide stammt aus Tirol. Der Vinschgerlaib hält mehrere Tage frisch, dank hohem Roggenanteil und Natursauerteig. www.biovomberg.at

Dunkelsteiner Rösthaus veredelt Süßlupinen zum "Da'Biolupi"

"Da’Biolupi" vom Dunkelsteiner Rösthaus ist ein sogenannter Kaffee-Ersatz aus Süßlupinen. Süßlupinen weisen einen ähnlich hohen Eiweißgehalt wie Sojabohnen auf, enthalten wenig Bitterstoffe und lassen sich wie Kaffeebohnen rösten. Nicht immer ist Kaffee-Ersatz allerdings eine geschmackliche Offenbarung. In diesem Fall jedoch überzeugt das Produkt auf ganzer Linie, weil durch viel Gefühl und langjährige Erfahrung im Rösten eine sehr große Annährung an Röstkaffee gelungen ist. "Da’Biolupi" konnte so auch die ausgesprochenen Kaffee-Liebhaber in der Jury überzeugen. www.dunkelsteiner.at

Eine Übersicht über alle prämierten Bio-Produkte ist unter www.biorama.eu zu finden.

