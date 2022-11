ORF III am Mittwoch: Premieren in „Heimat Österreich“ und „Landleben“

Außerdem: Nationalratssitzung live, „Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen“

Wien (OTS) - ORF III zeigt am Mittwoch, dem 16. November 2022, die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Auf der Saualm“, danach porträtiert eine neue „Landleben“-Ausgabe das Leben „Am Millstätter See“. Auf eine weitere „Landleben“-Dokumentation folgt ein Dacapo des Porträts „Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen“.

Ab 9.05 Uhr überträgt ORF III in „Politik live“ den zweiten Sitzungstag des Nationalrats, an dem die Beratungen zum Budget 2023 und zum neuen Bundesfinanzrahmen fortgesetzt werden. Es kommentieren Vera Schmidt und Astrid Wibmer.

Ab 20.15 Uhr präsentiert „Heimat Österreich“ das Leben „Auf der Saualm“ – ein sanfter Almenrücken, der sich auf über 2.000 Meter Seehöhe erstreckt. Vielen Kärntner Skifahrerinnen und Skifahrern sind das Klippitztörl bzw. die dortige Hütte ein Begriff. Doch auch im Sommer hat diese Gegend viel zu bieten. Wolfgang Winkler und Liza Enzinger haben die alpine Region filmisch bereist. Die Zeit dort oben scheint etwas langsamer zu vergehen …

Umrahmt im Norden von den Nockbergen wie dem 2.000 Meter hohen Tschiernock, dem Platt- oder Rosennock fügt sich der auf fast 600 Metern liegende malerische „Millstätter See“ (21.05 Uhr) ein. Martin Vogg begleitet in dieser Neuausgabe von „Landleben“ u. a. Alm-Betreiber, Bauern und Handwerker bei ihren typischen Arbeitsabläufen.

Der zweite „Landleben“-Film des Abends widmet sich dem „Bauernleben in Filzmoos“ (21.55 Uhr). Bevor der Tourismus in den Ort einzog, lebte dieser von seinen Bergbauern. Das alte Filzmoos gibt es noch immer, wenn auch nur mehr in kleinen Rückzugsbereichen: Hier leben und arbeiten die Menschen noch so wie zur Zeit der Großeltern.

Um 22.30 Uhr folgt ein Dacapo der Dokumentation „Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen“. Die Produktion von Birgit Mosser-Schuöcker beleuchtet den Weg des Milliardärs sowie den Aufbau der Weltmarke Red Bull und wirft dabei auch einen Blick auf den Menschen hinter dem erfolgreichen Businessman.

