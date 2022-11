JUNOS Studierende rechnen mit Polascheks zusätzlichen 150 Millionen ab!

Wir können es noch so oft drehen wie wir wollen, es geht sich einfach vorne und hinten nicht aus!

Wien (OTS) - Rechtzeitig zu den Budgetverhandlungen hat Bildungsminister Polaschek am 15.11.2022 angekündigt, den Hochschulen zusätzliche 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Für die JUNOS Studierende nur ein schwacher Trost.

“Schauen wir uns die Hochschulen in den einzelnen Bundesländern an. Die TU Graz hat ein Budgetloch von 70 Millionen, die TU Wien hat im Bereich der Energie anfallende Mehrkosten von rund 170 Millionen und der Med Uni Wien fehlt es an rund 45 Millionen Euro. Wir können es noch so oft drehen wie wir wollen, es geht sich einfach vorne und hinten nicht aus!”, zeigt sich Lukas Schobesberger, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierende, empört über die Situation.

Bildungsminister Polaschek meinte im Ö1 Morgenjournal am 15.11.2022, dass er mit rund der Hälfte aller Universitäten gesprochen hat, und er durch diese Gespräche auf die Summe von 150 Millionen Euro gekommen ist.

“In einer der größten Krise unserer Zeit, schafft es unser Bildungsminister nicht einmal, dass er mit jeder Universität redet und schaut, wo die Probleme sind. Das ist schlicht und einfach ein Wahnsinn! Wir JUNOS Studierende fordern seit Beginn dieser Problematik, dass sich alle wichtigen Stakeholder_innen der Österreichischen Bildungspolitik an einen Tisch setzen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Es kann einfach nicht sein, dass die Hälfte außen vor gelassen wird!”, so Schobesberger.

Selbst in der Koalition sind sich Grüne und ÖVP über das Hochschulbudget uneinig.

“Wir merken, dass auch die bundesweite Koalition bröckelt! Sagte die Grüne Wissenschaftssprecherin Blimlinger vor ein paar Tagen noch, dass möglicherweise sogar knapp eine Milliarde Euro bis 2024 fehlen könnte, so fährt der Bildungsminister mit 150 Millionen einfach über diese Sorge hinweg. Wie man so ein Budget verantworten kann und nebenbei gut schlafen kann, wenn von allen Seiten mehr als berechtigter Gegenwind kommt, ist mir persönlich ein Rätsel!”, sagt Schobesberger abschließend.



