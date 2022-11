„Dok 1: Balkon-Strom und Zimmer-Salat – Gadenstätter versorgt sich selbst“ mit Lisa Gadenstätter am 16. November in ORF 1

Anschließend um 21.05 Uhr: „ORF 1 Spezial: Der Energiekosten-Check – Was wir zahlen, wo wir sparen“ mit Mariella Gittler

Wien (OTS) - Nahrung, Elektrizität und Heizung – das sind die drei großen Aspekte der Selbstversorgung. In „Dok 1: Balkon-Strom und Zimmer-Salat – Gadenstätter versorgt sich selbst“ am Mittwoch, dem 16. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 stellt Lisa Gadenstätter außergewöhnliche Projekte vor, die zeigen, wie man sich sowohl am Land als auch in der Stadt ein Stück Autarkie verschaffen kann. Anschließend um 21.05 Uhr liefert Mariella Gittler in „ORF 1 Spezial:

Der Energiekosten-Check – Was wir zahlen, wo wir sparen“ einen Leitfaden, wie Energie gespart werden kann und Kosten gesenkt werden können.

„Dok 1: Balkon-Strom und Zimmer-Salat – Gadenstätter versorgt sich selbst“ mit Lisa Gadenstätter um 20.15 Uhr

Krisen, sowohl innen- als auch außenpolitisch, verstärken in der Bevölkerung den Wunsch nach Unabhängigkeit: Wie sollen Wohnungen geheizt werden, wenn Putin den Gashahn abdreht? Wovon ernährt man sich, wenn es zu Lieferengpässen kommt? Und wie funktioniert die Versorgung mit Elektrizität, wenn Kraftwerke still stehen? Lisa Gadenstätter besucht Projekte und Menschen, die sich auf unterschiedlichste Arten selbst versorgen: vom Balkonkraftwerk, über das Anpflanzen von Gemüse im eigenen Wohnzimmer, bis hin zu einem Landwirt, der seinen Hof vollkommen energieautark führt und sogar seinen eigenen Treibstoff herstellt. Außerdem begutachtet Lisa Gadenstätter mit einer Rauchfangkehrerin einen stillgelegten Rauchfang, um festzustellen, ob dort nachträglich ein Holzofen angeschlossen werden kann. „Heizen“ ist auch Thema bei einem Projekt in Wien, bei dem ein ganzes Wohnhaus von der Versorgung mit Gas auf eine Wärmepumpe umgestellt wurde. Die Tipps für den Ernstfall bringt Survival-Trainer Wolfgang Hausch mit: Er gibt Ratschläge für das Szenario eines Blackouts. Dass vor allem eine starke Gemeinschaft für die Selbstversorgung wichtig ist, beweist ein einzigartiges, wenn auch etwas skurriles Projekt in Wien: Unter dem Motto „Urban Gardening“ können am Matzleinsdorfer Friedhof aufgelassene Gräber gemietet werden, um Tomaten, Melanzani und Co anzupflanzen.

„ORF 1 Spezial: Der Energiekosten-Check – Was wir zahlen, wo wir sparen“ mit Mariella Gittler um 21.05 Uhr

Die extrem hohen Energiepreise werden so schnell nicht sinken, viele befürchten sogar das Gegenteil. Nach einem ziemlich warmen Herbst steht jetzt mit dem Winter ein Stresstest in Wohnungen und Häusern bevor: Um warm durch die kalte Jahreszeit zu kommen, muss man sich auf teils aberwitzige Rechnungen gefasst machen. Bei manchen wird es sich einfach nicht mehr ausgehen und bei wohl allen werden immer größere und schmerzhafte Löcher in die Haushaltskassen gerissen. In „ORF 1 Spezial“ wirft Mariella Gittler in einen Blick darauf, wie Kosten und Energie gespart werden können. Fakten-Checks und Reportagen lotsen durch den Förderdschungel von Strompreisbremse, Gaspreisdeckel, Klimabonus und Co: Wo gibt es Geld vom Staat als Unterstützung und wie viel? Was wurde versprochen, was ist schon da und worauf muss man noch warten? Wie kommt man zu den Förderungen, wo holt man sich das Geld und was kann man tun, wenn es nicht ankommt? Außerdem in „ORF 1 Spezial“: Selbstversuche und Tests entlarven hartnäckige Mythen und liefern einen Service-Kompass: Wie kann ich Geld beim Heizen sparen, egal ob mit Gas, Öl, Strom oder Holz? Und vor allem: Wo zahlt sich Energiesparen im Haushalt auch wirklich aus?

