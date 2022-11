Team Kärnten radelte für den guten Zweck bei der „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“

Wien (OTS) - Neun Bundesländer, neun Tage, neun Teams und 24 Stunden für den guten Zweck. Am 14. November startete die „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“ in Kärnten. Das Team aus Kärnten hat die letzte Etappe der Radchallenge heute (Dienstag, 15. November 2022) mit 738,1 Kilometern in 24 Stunden mit Bravour gemeistert. Für das große Finale am 17./18. November hat es leider knapp nicht gereicht.

Die letzte Etappe der „24-Stunden-Radchallenge“ in Kärnten startete am Montag um 8.15 Uhr im ORF-Theater im Landesstudio Kärnten. Der Startschuss und die Zieleinfahrt der Kärntner Etappe konnten in „Guten Morgen Österreich“ in ORF 2 mitverfolgt werden. Die Zuschauer/innen im ORF Landesstudio Kärnten motivierten und feuerten das Team lautstark an. Radio Kärnten und „Kärnten heute“ berichteten in Live-Einstiegen in den jeweiligen Sendungen. Kärnten war die letzte Station vor dem Finale der „24-Stunden-Radchallenge“.

Das Kärntner Team rund um Teamkapitän Ulrich Mattersberger (Extremsportler), Bernhard Eisel (ehem. Radrennfahrer), Helmut Jost (Paralympionik am Handbike), Paco Wrolich (ehem. Radrennfahrer), Magdalena Lobnig (Heeressportlerin/Rudern) und Marco Ventre (ORF Kärnten-Moderator) erradelte 738,1 Kilometer. Die Sportler/innen und Promis aus Kärnten wurden vom Teamsponsor Infineon unterstützt.

„Jeder Kilometer für LICHT INS DUNKEL zählt. Wir haben als Team alles aus uns herausgeholt und sind als Gruppe zusammengewachsen. Kurzfristig habe ich den Kontakt zu meinem inneren Schweinhund verloren, aber zum Glück wieder gefunden. Die Stimmung im Team war fantastisch und für LICHT INS DUNKEL macht man das gerne“, so ORF Kärnten-Moderator Marco Ventre.

„Ich gratuliere dem ORF-Kärnten-Team zur starken Leistung. Trotz der Anstrengung war immer ein Lächeln auf den Lippen, immer die gute Sache im Blickfeld. Ich danke dem Team, dass es mitgemacht hat und Kärnten mehr als würdig vertreten hat“, so ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard.

In jedem Bundesland trat ein sechsköpfiges Team aus Promis, Sportlerinnen und Sportlern sowie Moderatorinnen und Moderatoren auf Spinning-Rädern und Handbikes in die Pedale und sammelte an unterschiedlichen Tagen für jeden geradelten Kilometer Spenden zugunsten von LICHT INS DUNKEL. Die drei besten Bundesländerteams Niederösterreich, Oberösterreich und Burgenland treten am 17./18. November im Finale in der PlusCity in Pasching gegeneinander an.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion sind unter https://lichtinsdunkel.ORF.at/ abrufbar.

