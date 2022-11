FW-Langthaler: „Wir sind die starke wirtschaftliche Vertretung bei der Landtagswahl 2023!“

Unter den ersten 18 Kandidaten finden sich vier Unternehmer der Freiheitlichen Wirtschaft. Ein starkes Zeichen für die Wirtschaft Niederösterreichs!

St. Pölten (OTS) - Nach einstimmigem Beschluss hat der Landesvorstand der FPÖ-NÖ die Kandidatenliste für die Landtagswahl 2023 beschlossen.

Michael Sommer, Michael Bernard, Klemens Kofler und Peter Gerstner vertreten die Freiheitliche Wirtschaft auf den ersten 18 Plätzen der Kandidatenliste der FPÖ-NÖ. Für Reinhard Langthaler, Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft, eine Bestätigung der guten Arbeit der letzten Jahre. „Mit unserer konsequenten, ehrlichen und harten Arbeit für die Unternehmer Niederösterreichs haben wir uns diese Plätze erarbeitet und mit vier Paradeunternehmern besetzt. Damit ist die FPÖ-NÖ auch wirtschaftspolitisch optimal für die kommende Wahl aufgestellt“, gratuliert Langthaler seinen Kollegen zur Wahl.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass Unternehmer mit Herz und Verstand für die höchsten politischen Funktionen am Wirtschaftsstandort NÖ kandidieren. Wir wünschen allen vieren einen erfolgreichen Wahlkampf und den Einzug in den niederösterreichischen Landtag, damit die Unternehmer Niederösterreichs eine ehrliche, vernünftige und hart arbeitende Vertretung im niederösterreichischen Landtag haben“, so Langthaler abschließend, der in der FPÖ-NÖ die einzig vernünftige Unternehmervertretung Niederösterreichs sieht.





