Sidl kritisiert erwartete Zulassungsverlängerung für Glyphosat

SPÖ-EU-Abgeordneter mahnt geplantes Zulassungsende am 15. Dezember ein und fordert EU-Forschungsstrategie für nachhaltige Alternativen

St. Pölten (OTS) - Die Zulassung für Glyphosat läuft nur noch bis zum 15. Dezember. Jetzt hat die EU-Kommission einen Antrag eingebracht, um die aktuelle Zulassung für ein weiteres Jahr zu verlängern, über den heute das zuständige Expertengremium des Rates abstimmen wird. "Die Wiederzulassung von Glyphosat im Jahr 2017 hätte gar nicht erst erfolgen dürfen - dass diese Zulassung jetzt auch noch verlängert werden soll, ist eine absolute Frechheit", kritisiert SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl die Pläne der EU-Kommission und fordert, dass hier zumindest auf den Abschluss der Risikobewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gewartet wird.

Für Sidl steht fest, dass es ein Verbot für Glyphosat auf allen Ebenen geben muss und dass die EU-Kommission endlich zu einem grundlegenden Umdenken beitragen sollte: "Wir brauchen nachhaltige Alternativen zu den Umweltgiften. Schließlich landet alles was wir in die Natur einbringen letzten Endes wieder auf unseren Tellern und damit auch in unserem Körper - und da haben Umweltgifte absolut nichts verloren!"

