Presserundgang am 22.11.22, 15:30 Uhr: Siemens>Innovationshub>Oberösterreich

Wir laden im Rahmen der Eröffnungsfeier zum Presserundgang mit LR M. Achleitner und G. Schallmeiner ein

Wien/Linz (OTS) - Seit mittlerweile 120 Jahren ist Siemens in Oberösterreich präsent. Für die Mitarbeitenden von Siemens in Linz entstand in den letzten Jahren in der Wolfgang-Pauli-Straße 2 eine visionäre Arbeitsumgebung. Es übersiedelten rund 700 Mitarbeitende in das neue Niederlassungsgebäude, den Siemens>Innovationhub>Oberösterreich, wo alle früheren Standorte zusammengeführt wurden.



Wir möchten Ihnen bei diesem Presserundgang den Siemens>Innovationhub> Oberösterreich präsentieren und Ihnen Einblicke in unsere zukunftsgerichtete und kollaborative Arbeitswelt und die Fachexpertise von Siemens in Oberösterreich geben.



Markus Achleitner, Wirtschafts-Landesrat von Oberösterreich, und Günther Schallmeiner, Siemens-Niederlassungsleiter Linz, stehen Ihnen als Gesprächspartner gerne zur Verfügung.



Wir werden Sie durch die Räumlichkeiten führen, beim Rundgang warten auf Sie spannende Einblicke in „Innovative Lösungen und nachhaltige Technologien“, unser neues Manufacturing Solutions Lab sowie „Moderne Fachkräfteausbildung am Puls der Zeit“.



Im Anschluss an den Presserundgang findet die offizielle Eröffnungsfeier mit Thomas Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich, Klaus Luger, Bürgermeister der Stadt Linz, sowie Günther Schallmeiner, Siemens-Niederlassungsleiter Linz, statt, zu der wir Sie ebenso herzlich einladen.

Es wird um Anmeldung bis 21. November an presse.at @ siemens.com gebeten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

