Clemens Horak zum Leiter der Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung bestellt

Wien (OTS/RK) - Mit Dienstag, dem 15. November 2022, ist der bisherige interimistische Leiter der MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung, Clemens Horak, zum definitiven Leiter dieser Abteilung bestellt worden. Das Dekret übergab Magistratsdirektor Dietmar Griebler im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Ulli Sima, Stadtbaudirektor Bernhard Jarolim, Personaldirektorin Cordula Gottwald und dem Vertreter der younion_Die Daseinsgewerkschaft, Manfred Obermüller.

In der MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung arbeiten rund 70 Mitarbeiter*innen an der strategischen Stadtentwicklung Wiens. Bedeutende Strategiedokumente, die die Abteilung verantwortet, sind etwa die Smart Klima City Strategie oder der Stadtentwicklungsplan, bei welchem derzeit gerade an einer neuen Auflage gearbeitet wird. Im Bereich der Mobilitätsstrategien wird u.a. durch U-Bahn- und Straßenbahnprojekte das ÖV-Netz weiterentwickelt, aber auch das Hauptradverkehrsnetz geplant. Zu einer zeitgemäßen Stadtentwicklung zählt aber auch die Planung von Grün- und Freiräumen sowie die strukturierte Zusammenarbeit mit den Stakeholder*innen der Region.

Werdegang Clemens Horak

Der gebürtige Wiener schloss sein Bauingenieur-Studium auf der TU Wien im Jahr 2009 mit ausgezeichnetem Erfolg und einer Diplomarbeit ab, die von der AK-NÖ im Jahr 2010 mit dem Innovationspreis ausgezeichnet wurde. Ab 2010 war Clemens Horak in der MA 18 im Referat „Stadtforschung und Raumanalysen“ tätig, von 2015-2019 als Leiter des Teams „Sozialforschung und Stadtökonomie“. Im März 2019 erfolgte der Wechsel in den Geschäftsbereich Bauten und Technik der Magistratsdirektion in das „Kompetenzzentrum übergeordnete Stadtplanung, Smart City Strategie, Partizipation, Gender Planning“, wo er ab 2020 auch Projektkoordinator für das „Zielgebietsmanagement – Donauraum Leopoldstadt Prater“ war. Seit 16. Mai 2022 leitete Clemens Horak interimistisch die Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Leeb

Kommunikation Magistratsdirektion

Tel.: +43-1-4000-82125

Mail: stefan.leeb @ wien.gv.at