Goldener Fußball-Herbst: Ligaportal erzielt nächsten Zugriffsrekord

10,6 Millionen Visits im Oktober bedeuten ein neues „All Time High“ für das größte Sportportal Österreichs, das sich aktuell bereits unter den 13 meistbesuchten Websites im Land befindet.

Für unser kleines Team ist das eine gewaltige Leistung. Laut Business Case sollten wir dort erst 2025 sein. Das ist wirklich unglaublich und wunderschön. Wenn man sich ansieht, welche bekannte Seiten hinter uns in der ÖWA rangieren, dann weiß man, wie viel das wert ist. Für das gewaltige Interesse und die Treue unserer Leserschaft möchte ich mich herzlich bedanken. Und natürlich bei unseren Mitarbeitern den und vielen, vielen Live-Ticker-Reportern für den famosen Support Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer Ligaportal 1/2

Das Ligaportal ist ein Best Practice Beispiel für das kluge Zusammenspiel von nutzergenerierten Inhalten und einer hervorragenden User Experience. Es beweist einmal mehr, wie sich Innovation und Motivation auch in einem hart umkämpften Genre wie dem Fußball auf die Qualität der Berichterstattung und somit auch positiv auf die Zugriffszahlen auswirken. Gratulation! Mag. Markus Mair, CEO Styria Media Group 2/2

Graz/Sattledt (OTS) - Schon im September 2022 konnte die Fußball-Live-Ticker-Plattform laut Österreichischer Webanalyse (ÖWA) mit rund 8,2 Millionen Visits einen neuen Rekord verbuchen. „Aber der Oktober stellte mit mehr als 10,6 Millionen alles Bisherige in den Schatten“, so Ligaportal-Gründer und Geschäftsführer Dr. Thomas Arnitz. Es ist eine Steigerung von 53 Prozent gegenüber dem Oktober des Vorjahres. Bei den Unique Clients, also bei der Zahl der verwendeten Endgeräte, kletterte die Reichweite im Vergleich zum Oktober 2021 sogar um 71 Prozent auf 1,65 Millionen. Ebenfalls ein starkes Wachstum verzeichneten die Seitenaufrufe, die von 62 auf 72 Millionen gestiegen sind.

„ Für unser kleines Team ist das eine gewaltige Leistung. Laut Business Case sollten wir dort erst 2025 sein. Das ist wirklich unglaublich und wunderschön. Wenn man sich ansieht, welche bekannte Seiten hinter uns in der ÖWA rangieren, dann weiß man, wie viel das wert ist. Für das gewaltige Interesse und die Treue unserer Leserschaft möchte ich mich herzlich bedanken. Und natürlich bei unseren Mitarbeitern den und vielen, vielen Live-Ticker-Reportern für den famosen Support “, freut sich Arnitz über das Ergebnis und über die Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen sowie über den Einsatz der angesprochenen mehr als 10.000 Live-Ticker-Reporterinnen und Reporter, die direkt von den Spielen berichten und den Besuch der App oder Website jedes Wochenende damit aufs Neue zum Erlebnis für Fußballfans machen. „Diese sehr erfreulichen Zahlen zeigen deutlich, dass die Userinnen und User Ligaportal.at in einem riesengroßen Ausmaß als Fußball-Informationsquelle vertrauen und sich unsere Investitionen in die neue Ligaportal-App rentieren.“

Somit spielt das Ligaportal im Kreis der meistbesuchten Websites in Österreich weiterhin ganz vorne mit. Und das Portal wächst rasant weiter. Möglich macht das vor allem die stabile und nutzerfreundliche App. Zuletzt befanden sich etwa 50.000 Userinnen und User gleichzeitig in der Anwendung (Samstag, 5.11., 17.15 Uhr). Besonders nachgefragt werden etwa Spiele der Champions League oder der österreichischen Bundesliga. Großes Wachstum gibt es aber auch bei Matches unterklassiger Vereine, wie beim DSV Leoben in der Regionalliga Mitte.

Arnitz: „Die Kombination aus den Features unserer App, den Live-Ergebnissen, gezielt eingesetztem SEO-Content und hochaktuellen, exklusiven News hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt stehen. Aber natürlich wollen wir noch weiter.“

Mag. Markus Mair, CEO der Styria Media Group, zu dem Ligaportal mehrheitlich gehört, spricht von einer großartigen Entwicklung des Unternehmens: „ Das Ligaportal ist ein Best Practice Beispiel für das kluge Zusammenspiel von nutzergenerierten Inhalten und einer hervorragenden User Experience. Es beweist einmal mehr, wie sich Innovation und Motivation auch in einem hart umkämpften Genre wie dem Fußball auf die Qualität der Berichterstattung und somit auch positiv auf die Zugriffszahlen auswirken. Gratulation! “

Mehr zum Ligaportal

ligaportal.at berichtet über sämtliche 2200 Fußballvereine von der österreichischen Bundesliga bis zur untersten Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Auch alle internationalen Top-Ligen hat Österreichs größtes Sportportal im Portfolio. Ein großer Teil der Spiele wird von ehrenamtlichen Fußballfans getickert, wodurch Ligaportal zu den größten Live-Ticker-Portalen Europas gehört. Im Ligaportal Live-Ticker-Center (ticker.ligaportal.at) sind aktuell über 300.000 Fans registriert, wovon ca. 10.000 aktiv als Live-Ticker-Reporter fungieren. Gegründet wurde die Plattform im August 2007 von Dr. Thomas Arnitz gemeinsam mit seinem damaligen Studienkollegen Mag. Michael Lattner.

Rückfragen & Kontakt:

Styria Media Group

Corporate Communications

Mag. Philipp Lackner, MBA

philipp.lackner @ styria.com

Gadollaplatz 1

8010 Graz