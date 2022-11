AVISO: Mittwoch, 16.11., 10:00, Platz der Menschenrechte: „An den Händen der FIFA klebt Blut!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Österreich zum anstehenden Start der Fußball-Weltmeisterschaft

Wien (OTS) - „Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar – und damit die skandalösesten WM überhaupt. Katar ist eine korrupte Monarchie, in der Menschenrechte mit Füßen getreten werden, Frauen Bürgerinnen zweiter Klasse sind und, trotz riesigem Wohlstand einiger Clans, tausende Arbeiter*innen bis zum Tode dafür hackeln müssen. Dass ein solch verbrecherischer Staat eine Weltmeisterschaft austragen darf, zeigt die perverse Korruption innerhalb der FIFA. Für uns ist klar: An den Händen der FIFA klebt Blut! “, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich.



Zu diesem Thema findet am Mittwoch eine Medienaktion statt. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann? Mittwoch, 16.11., 10:00 Uhr

Wo? Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at