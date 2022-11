All-Time High für die Online-Reichweite* von MeinBezirk.at in der neuen ÖWA

MeinBezirk.at-Spitzenwert: 37,3% Online-Reichweite* für das Online-Portal der RegionalMedien Austria

Auf diesen absoluten Spitzenwert von 37,3% Online-Reichweite* dürfen wir sehr stolz sein! Es zeigt einmal mehr das Vertrauen in uns als nationales Medienhaus. Unsere Leistung am heimischen Medienmarkt und unsere Verlässlichkeit werden somit sowohl von den Userinnen und Usern als auch unseren Kundinnen und Kunden, denen wir als beständiger Partner zur Seite stehen, hoch angesehen und sehr geschätzt Georg Doppelhofer, Vorstand RegionalMedien Austria 1/2

Wir sind in den Regionen Österreichs zuhause und kennen die Bedürfnisse unserer Nutzerinnen und Nutzer. Wir berichten nicht nur umfangreich über die Regionen und einzelnen Bezirke, wir gestalten diese auch aktiv mit und machen so das Leben der Menschen in den Regionen besser Georg Doppelhofer, Vorstand RegionalMedien Austria 2/2

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten Zahlen der ÖWA weisen mit 37,3% Online-Reichweite* den höchsten für das Portal MeinBezirk.at seit Start der neuen ÖWA Ende 2021 ermittelten Wert und somit ein Top-Ergebnis aus: „ Auf diesen absoluten Spitzenwert von 37,3% Online-Reichweite* dürfen wir sehr stolz sein! Es zeigt einmal mehr das Vertrauen in uns als nationales Medienhaus. Unsere Leistung am heimischen Medienmarkt und unsere Verlässlichkeit werden somit sowohl von den Userinnen und Usern als auch unseren Kundinnen und Kunden, denen wir als beständiger Partner zur Seite stehen, hoch angesehen und sehr geschätzt “, freut sich Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria.

Mit 2,625 Mio. Userinnen und Usern* sowie 3,827 Mio. Unique Clients* ist das Portal der RegionalMedien Austria unter den Top-Online-Angeboten in Österreich nicht mehr wegzudenken.

Durch österreichweite Vernetzung zum Erfolg

Die RegionalMedien Austria bieten ihren Userinnen und Usern auf MeinBezirk.at tagesaktuelle Nachrichten aus allen Bezirken Österreichs und sind so nah am Geschehen dran. „ Wir sind in den Regionen Österreichs zuhause und kennen die Bedürfnisse unserer Nutzerinnen und Nutzer. Wir berichten nicht nur umfangreich über die Regionen und einzelnen Bezirke, wir gestalten diese auch aktiv mit und machen so das Leben der Menschen in den Regionen besser “, bestätigt Georg Doppelhofer.

Zusätzlich zu MeinBezirk.at bietet die überarbeitete MeinBezirk.at espresso-App einfach und unkompliziert einen Überblick über alles Wissenswerte aus der eigenen Umgebung.



*Quelle: ÖWA 10/2022: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Unique Clients im Monat 10/2022 weltweit für MeinBezirk.at. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

Hinweis: Die Werte der neuen ÖWA werden seit Dezember 2021 veröffentlicht

Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at



Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Austria

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

RegionalMedien.at