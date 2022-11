Bundesjugendvertretung: Ausweitung des kostenlosen HPV Impfangebots wichtiger Schritt

BJV begrüßt Investitionen in die Gesundheit junger Menschen

Wien (OTS) - „Die Ausweitung des HPV Impfangebots kann jungen Menschen das Leben retten. Denn HPV Viren sind oftmals der Auslöser für eine spätere Krebserkrankung. Vielen jungen Menschen die sich bisher impfen lassen wollten, wurde der Zugang durch die hohen Kosten verwehrt. Mit der gestern getroffenen Einigung auf die Kostenübernahme bis zum 21. Lebensjahr ist ein wichtiger Schritt gesetzt worden,“ so Julian Christian, Vorsitzender der Bundesjugendvertretung.

Österreich hat Aufholbedarf: In Australien liegt die Durchimpfungsrate für HPV aktuell bei mehr als 80 %, in England konnten sogar bereits Impfquoten von etwa 90 % erreicht werden. Von diesen Zahlen sind wir in Österreich noch weit entfernt.

„Eine hohe HPV Durchimpfungsrate schützt besonders Mädchen und junge Frauen vor späteren Erkrankungen. Seit Jahren setzen wir uns dafür ein, dass alle jungen Menschen, unabhängig von ihrem Einkommen, Zugang zu dieser Impfung erhalten sollen. Leider haben wir schon zu viel Zeit verloren. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Durchimpfungsrate rasch steigt. Dabei darf jedoch nicht auf Personen über dem 21. Lebensjahr vergessen werden. Das nationale Impfgremium empfiehlt etwa bis zum 30. Lebensjahr eine HPV Impfung nachzuholen, wenn diese nicht bereits vor dem 12. Lebensjahr erhalten wurde. Zusätzlich braucht es auch eine umfassende Informationskampagne zur Entstigmatisierung. - “ meint Fiona Herzog, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung abschließend.

