„WELTjournal“-Reportage von Christa Hofmann über „Katar – Im Scheinwerferlicht der WM“

Am 16. November um 22.40 Uhr in ORF 2; danach: „WELTjournal +: „Dubai – Flucht einer Prinzessin“

Wien (OTS) - Es ist die wohl umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte, die am 20. November in dem kleinen Wüstenstaat Katar am Persischen Golf beginnt. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 16. November 2022, um 22.40 Uhr in ORF 2 Hofmanns Reportage „Katar – Im Scheinwerferlicht der WM“, für die sich die „WELTjournal“-Chefin in Katar angesehen hat, wie sich das konservativ-muslimische Emirat mit Mega-Sport-Events wie der Fußball-WM auf internationaler Bühne etablieren will. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.15 Uhr die Dokumentation „Dubai – Flucht einer Prinzessin“.

WELTjournal: „Katar – Im Scheinwerferlicht der WM“

Die Vorwürfe rund um die WM-Vergabe reichen von Korruption bis Spionage, von Ausbeutung Hunderttausender Arbeitsmigranten bis zum enormen CO2-Ausstoß. Es ist die erste WM (Details zu den ORF-Live-Übertragungen unter presse.ORF.at), die in den Winter verlegt wurde, weil die Temperaturen im Sommer 50 Grad und mehr erreichen. Doch selbst im November werden die neu errichteten Stadien extra gekühlt.

„WELTjournal“-Chefin Christa Hofmann hat in Katar WM-Stadien besucht und mit Gastarbeitern gesprochen, mit katarischen Funktionären und WM-Fanbeauftragten, mit Katar-Kennern und Nahost-Experten. Ein Lokalaugenschein in einem Land, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Autoritarismus und dem Bestreben, auf der Weltbühne eine gewichtige Rolle zu spielen.

WELTjournal +: „Dubai – Flucht einer Prinzessin“

„Wenn Sie dieses Video sehen, bin ich entweder tot oder in einer sehr, sehr, sehr schlimmen Lage“, sagt Latifa Al Maktoum, Tochter des Herrschers von Dubai und Premiers der Vereinigten Arabischen Emirate, in einer Videobotschaft, die sie vor ihrer Flucht aufgenommen hat. Die Geschichte der schönen arabischen Prinzessin, die – eingesperrt in einen goldenen Palast – der Allmacht des übermächtigen Vaters entfliehen will, gleicht einem Spionagethriller – bloß ohne Happy End. Entführung und Folter durch den eigenen Vater, den Emir von Dubai, waren die Folge, das sieht der Oberste Gerichtshof in London als erwiesen an.

„WELTjournal +“ zeigt Latifas spektakulären Fluchtversuch: mit dem Auto durch die Wüste in den angrenzenden Oman, mit einem Jetski in internationale Gewässer zu einer Yacht, mit der sie nach Indien übersetzen und von dort einen Flug in die USA nehmen wollte. Der Fluchtversuch scheitert: Bewaffnete Handlanger ihres Vaters holen das Schiff ein, stürmen es und kidnappen die junge Frau. Latifas Geschichte zeigt, wie Frauen im Nahen Osten nach wie vor in Unfreiheit leben, bis hinauf in die Herrscherhäuser.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at