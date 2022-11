16. Bezirk: Konzertabend „Haiku Lieder“ im Bockkeller

Wien (OTS/RK) - Risako Hiramatsu (Sopran) widmet sich seit vielen Jahren der Vertonung japanischer Kurzgedichte (Haikus, Tankas) und ist eine Expertin auf dem Gebiet. Beim Konzert am Mittwoch, 16. November, ab 19.30 Uhr, im Bockkeller (16., Gallitzinstraße 1) stellt die Sängerin ein neu kreiertes Programm mit dem Titel „Haiku Lieder“ vor. Einlass: ab 19.00 Uhr. Für eine einfühlsame Begleitung am Flügel ist Yu Chen zuständig. Hiramatsu verbindet diesmal zeitgenössische Lyrik-Texte mit passenden Kompositionen aus Österreich und Japan. Die Zuhörer*innen haben die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten. Das spannende Musik-Projekt wird vom Bezirk unterstützt. Eintritt: Spenden. Nähere Informationen und Anmeldungen per E-Mail: reservierung.info.paulownia8@gmail.com.

